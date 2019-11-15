1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sürücüler dikkat...Bu yolda şerit daralması yapılacak

TEM Otoyolu Orhanlı-Şekerpınar Gişeleri arasında yapılan köprü imalatı nedeniyle hafta sonu gece saatlerinde şerit daralması yapılacak
 15 Kasım 2019 16:02
Yazdır
Sürücüler dikkat...Bu yolda şerit daralması yapılacak

TEM Otoyolu Orhanlı-Şekerpınar Gişeleri arasında yapılan köprü imalatı nedeniyle hafta sonu gece saatlerinde şerit daralması yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada Kurtköy Kavşağı-Şekerpınar Kavşağı Arası TEM Güney Kuzey Yan Yol Düzenleme İnşaatı'nın devam ettiği bildirildi.

Bu hafta sonu TEM Otoyolu Orhanlı-Şekerpınar Gişeleri arasında (Mehmetçik Vakfı'ndan sonra) yürütülen TEM yan yol çalışmaları kapsamında köprü imalatı kiriş montajı yapılacağı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"16 Kasım Cumartesi 22.00-06.00 saatleri arasında Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak ve karşı yönde, İstanbul-Ankara istikameti 2 şerit ve Ankara-İstanbul istikameti 1 şerit olarak trafik sağlanacak. 17 Kasım Pazar 22.00-06.00 saatleri arasında İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılacak ve karşı yönde, Ankara- İstanbul istikameti 2 şerit ve İstanbul-Ankara istikameti 1 şerit olarak trafik sağlanacak."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul günlük trafik sıkışıklığında dünya altıncısı
15 Kasım 2019 16:05		 21 yaşındaki kadın girişimci köye örnek oldu
15 Kasım 2019 15:49
Yediemin deposunda yer kalmadı, araçlar hurdaya döndü
15 Kasım 2019 15:33		 İstanbul Havalimanı'nda 'ara tatil' yoğunluğu
15 Kasım 2019 15:11
Ara tatilde 50 bin tatilci
15 Kasım 2019 14:38		 Kartlı ödemeler yıl sonunda 1 trilyon lirayı aşacak
15 Kasım 2019 14:11
Nasıl dolandırılıyoruz? Bu uyarılara dikkat!
15 Kasım 2019 13:58		 Düğünde takılan ziynet eşyaları gelinin hakkı
15 Kasım 2019 06:51
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
15 Kasım 2019 06:30		 Bitlis'te köy köy gezip çocuklara hediye dağıtıyorlar
14 Kasım 2019 22:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:26 - Erdoğan, bu kitabı Trump'a verdi: Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesi18:22 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:11 - Bahçeli, A Milli Futbol Takımı'na 'başarı' diledi18:06 - MEB, öğretmenler arası öykü yarışmasının sonuçlarını açıkladı18:01 - Kaldırımda yürüyen öğretmen, başka bir kadının saldırısına uğradı17:57 - İBB Başkanı İmamoğlu, Londra'da kredi aradı17:52 - KARDEMİR'de meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı17:49 - 'Erdoğan'ın geçmişte verdiği sözlerin ve söylemlerinin takipçisi olacağız'17:40 - Gün sonu altın fiyatları17:38 - Sivas'ta okulda gıda zehirlenmesi şüphesi
17:27 - 'Cezaevlerinde işkence, kaba şiddet, bir insan hakkı ihlali yok'17:23 - Nikahlarını askeri üniformayla kıydırdılar17:20 - Dövizde gün sonu fiyatları17:08 - Bakan Soylu: Siyanür satışı ile ilgili gerekenler yapılacak16:59 - Markalı konut fiyatı ekimde yüzde 0,21 arttı16:51 - 4 kişiyi kaçıran ve mallarını yağmalayan sanıklara rekor hapis16:40 - 'İhracatını artıran ülkeler arasında yedinci sıradayız'16:38 - Araştırma Hastanesi kendi elektriğini üretti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
Ziya Selçuk, norm kadro doluluk oranlarını açıkladı
3 kişinin ölü bulunduğu evde siyanür tespit edildi
2011 KPSS'deki kopya için ilk operasyon: 121 gözaltı
Bakırköy'deki siyanürle intiharın nedeni belli oldu
Başa döndük. Amerika Türk sınırına 2 adet üs inşa ediyor
Öğretmene mobbing... 'Memurluk hayatınız pamuk ipliğine bağlı'
A Milli Takım'da 9 isim kadrodan çıkarıldı
Memurlara özel %15 ekstra indirim
12 bin yaşındaki Dipsiz gölün hesabını hangi müdür verecek?
Kişiye özel ilanlara birer kişi başvurabildi!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şaban vatan'ın gözaltına alınması 2
dipsiz göl'ün yok edilmesi 1
kaldırımda yürürken başına bir şeylerin düşmesi 1
SAADET ÖĞRETMEN 2
memurlar.nette sözlük 1
sürpriz kutusu 1
izlanda milli takımını havaalanında karşılama sorunsalı 1
sosyal medyadan edinilen arkadaşlıklar 1
sorunsal sorunsalı 2
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 4
SON İLANLAR
Afyon İscehisar SYDV Personel Alım İlanı
Arapgir Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İzmit Urit Urla Truzim 1 İşçi Alacak
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik 5 İşçi Alacak
Ardahan Arbel 6 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 3 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
BDDK 125 uzman yardımcısı alacak
Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam