Kariyer ve liyakat diyen Mansur Yavaş, ilk sınavında ne yapacak?

2019 yılındaki yerel seçimler sonrasında, bazı büyükşehirler ele değiştirmiş, Ankara ve İstanbul'daki el değiştirmeler ise çokça konuşulmuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim öncesinde "kimseyi ekmeğinden etmeyeceğiz" şeklindeki açıklamalara rağmen çok sayıda işçiyi çeşitli gerekçelerle işten çıkarmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise koltuğa oturduğu günden bu yana daha dengeli bir yönetim sergilemektedir. İstanbulun aksine büyük çaplı işten çıkarmalar yapmamakta, önceki dönem belediye yöneticilerinin bir kısmıyla çalışmaya devam etmektedir.

Mansur Yavaş'ın en büyük sınavı ise önümüzdeki günlerde yaşanacak.

Bilindiği üzere, 2019 yılında, belediye personeli için görevde yükselme sınavı açılmış, 6 ekim 2019 tarihinde Anadolu Üniversitesince yazılı sınav yapılmış ve sonuçlar 31 Ekim 2019'da açıklanmıştı. 11 Kasım'da ise sonuçlar belediyelere iletilmiştir.

Şimdi ise mülakatların yapılması bekleniyor. Hem Ankara Büyükşehir'de çalışanlar hem de kamuoyu, Mansur Yavaş'ın görevde yükselme mülakatlarında nasıl hareket edeceği, seleflerine benzeyip sonuncuları mülakat puanıyla birinci yapıp yapmayacağını merak ediyor.