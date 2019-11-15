Yargıtay, Kamil Başoğlu'nun kaçırılması davasında kararını verdi
|15 Kasım 2019 16:11
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Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında eski Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) emekli Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılmasına ilişkin davada bir sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 4 sanığa verilen müebbet hapis cezasını onadı.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Başoğlu'nun kaçırılmasına ilişkin davada, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin sanıklar hakkında verdiği karara yönelik temyiz incelemesini tamamladı. Daire, suç tarihinde ambulans şoförü ve araç komutanı olarak görevlendirilen erler Tekin Gökbaş ve Uğur Fidan hakkındaki beraat hükümlerinin onanmasına karar verdi.
Başoğlu'nu evinden alıp, ambulansla Akıncı Üssü'ne götürenler arasında bulunan sanık Abdullah Yılmaz'ın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 9 yıl hapis cezası onandı.
Daire, sanıklar Tuna Han Ata ile Eyüp Baloğlu'nun aynı suçlardan müebbet ile 7 yıl 6'şar ay hapis cezalarının da onanmasına hükmetti.
Sanıklardan Atahan Tatar ve Selami Darcan'ın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs"ten aldığı müebbet hapis cezasının onayan Daire, bu sanıkların "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan beraatlerine ilişkin hükmü de onadı.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan yargılanan eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış ile eski Tabip Binbaşı Adem Parlak'ın 9'ar yıl hapis cezalarının da onanmasını kararlaştırdı.
Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun yapıldığı, delillerin hukuka uygun olarak elde edildiği ifade edilen Dairenin kararında, sanıkların üyesi oldukları terör örgütünün amacına yönelik olarak vahamet arz edecek eylemleri gerçekleştirdikleri belirtildi.
- Firari sanıkların dosyası ayrılmıştı
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, firari sanıklar Nuh Altınsoy, Uğur Karaca ve Yavuz Sezer'in dosyasının ayrılmasına karar verilmişti. Mahkemenin gerekçeli kararında, Başoğlu'nun kaçırılmasına ve derdest edilmesine karışan sanıkların önceden seçildiğine işaret edilmişti.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında emekli Orgeneral Kamil Başoğlu, resmi konutunun bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı nizamiyesinden darbeci askerler tarafından zorla ambulansa bindirilerek, Akıncı Üssü'ne götürülmüştü.
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