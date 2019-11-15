1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hastanede hekim ve yöneticilere 'mama' soruşturması

Aydın Devlet Hastanesi'nde görev yapan bazı hekim ve hastane yöneticileri hakkında devlete zarara uğrattıkları gerekçesi ile soruşturma açıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin hastanede soruşturmasına devam ettiği belirtildi
 15 Kasım 2019 16:20
Yazdır
Hastanede hekim ve yöneticilere 'mama' soruşturması

Aydın Devlet Hastanesi'nde görev yapan bazı hekim ve hastane yöneticileri hakkında devlete zarara uğrattıkları gerekçesi ile soruşturma açıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin hastanede soruşturmasına devam ettiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre; Aydın Devlet Hastanesi'nde görev yapan bazı hekimlerin sadece böbrek hastalarına yazılması gereken ilaçları il merkezindeki bir vücut geliştirme merkezine giden kişilere, haksız olarak reçete ile yazıp verdiği yönündeki şikayetleri değerlendiren İl Sağlık Müdürlüğü iddialar üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan müfettiş istedi. İddiaya göre bu şekilde haksız yazılan ve mama tabir edilen ilaçlar nedeniyle kamu zararı oluştu.

Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine SGK da, böbrek hastası olmamasına rağmen ilacı kullanan kişilere yönelik soruşturma başlattı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini, soruşturmanın selameti açısında müfettişler çalışmalarını tamamlayıp raporlarını tuttuktan sonra kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sondan 3. olan kişiyi, mülakat sonrasında birinci yaptılar
15 Kasım 2019 15:53		 Turizm araçlarında yaş sınırı 12'ye yükseltildi
15 Kasım 2019 15:36
İstanbul Valiliği'nden kayıt dışı Suriyeli açıklaması
15 Kasım 2019 15:01		 Öğretmenle kavga eden müdürün unvanı alındı
15 Kasım 2019 14:31
RTÜK'ten 'siyanür' açıklaması! Tavrımız katı olacak
15 Kasım 2019 14:17		 Bakanlık intihar vakalarına ilişkin araştırma komisyonu kurdu
15 Kasım 2019 13:33
CTE Genel Müdürü: Cezaevlerinde 286 bin hükümlü ve tutuklu var
15 Kasım 2019 12:33		 Ticaret Bakanlığı, raportör ihtiyacı için tedbir alacak
15 Kasım 2019 12:25
İstanbul için kuraklık tehlikesi artıyor
15 Kasım 2019 11:36		 Sağlıkta, bir branş için unvan değişikliği sınav duyurusu
15 Kasım 2019 11:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:26 - Erdoğan, bu kitabı Trump'a verdi: Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesi18:22 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:11 - Bahçeli, A Milli Futbol Takımı'na 'başarı' diledi18:06 - MEB, öğretmenler arası öykü yarışmasının sonuçlarını açıkladı18:01 - Kaldırımda yürüyen öğretmen, başka bir kadının saldırısına uğradı17:57 - İBB Başkanı İmamoğlu, Londra'da kredi aradı17:52 - KARDEMİR'de meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı17:49 - 'Erdoğan'ın geçmişte verdiği sözlerin ve söylemlerinin takipçisi olacağız'17:40 - Gün sonu altın fiyatları17:38 - Sivas'ta okulda gıda zehirlenmesi şüphesi
17:27 - 'Cezaevlerinde işkence, kaba şiddet, bir insan hakkı ihlali yok'17:23 - Nikahlarını askeri üniformayla kıydırdılar17:20 - Dövizde gün sonu fiyatları17:08 - Bakan Soylu: Siyanür satışı ile ilgili gerekenler yapılacak16:59 - Markalı konut fiyatı ekimde yüzde 0,21 arttı16:51 - 4 kişiyi kaçıran ve mallarını yağmalayan sanıklara rekor hapis16:40 - 'İhracatını artıran ülkeler arasında yedinci sıradayız'16:38 - Araştırma Hastanesi kendi elektriğini üretti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
Ziya Selçuk, norm kadro doluluk oranlarını açıkladı
3 kişinin ölü bulunduğu evde siyanür tespit edildi
2011 KPSS'deki kopya için ilk operasyon: 121 gözaltı
Bakırköy'deki siyanürle intiharın nedeni belli oldu
Başa döndük. Amerika Türk sınırına 2 adet üs inşa ediyor
Öğretmene mobbing... 'Memurluk hayatınız pamuk ipliğine bağlı'
A Milli Takım'da 9 isim kadrodan çıkarıldı
Memurlara özel %15 ekstra indirim
12 bin yaşındaki Dipsiz gölün hesabını hangi müdür verecek?
Kişiye özel ilanlara birer kişi başvurabildi!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
n11.com'un boykot edilmesi 1
kızını okutmak haramdır diyen din görevlisi 1
sakın gelme 2
sorunsal sorunsalı 2
sosyal medyadan edinilen arkadaşlıklar 1
izlanda milli takımını havaalanında karşılama sorunsalı 1
14.11.2019 türkiye vs izlanda maçı 4
neyim var portalı 1
Stockholm sendromu 1
kaldırımda yürürken başına bir şeylerin düşmesi 1
SON İLANLAR
Afyon İscehisar SYDV Personel Alım İlanı
Arapgir Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İzmit Urit Urla Truzim 1 İşçi Alacak
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik 5 İşçi Alacak
Ardahan Arbel 6 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 3 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
BDDK 125 uzman yardımcısı alacak
Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam