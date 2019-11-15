Trabzon yaylalarındaki kaçak yapılar yıkıldı
Trabzon yaylalarındaki kaçak yapıların yıkımına devam ediliyor.
|15 Kasım 2019 16:22
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Trabzon yaylalarındaki kaçak yapıların yıkımına devam ediliyor.
13 Kasım'da Haçka yaylasındaki kaçak yapılar yıkılmıştı.
Bugün de Trabzon'un Düzköy ilçesinde yer alan Derinoba, Beypınarı ve alazlı yaylalarındaki kaçak yapılar yıkıldı.
Bugün toplamda 14 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.
Trabzon yaylalarındaki kaçak yapılar yıkıldı https://t.co/mdQtHOkqI8 pic.twitter.com/kTzuv49NXGMemurlarNet (@memurlarnet) 15 Kasım 2019
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