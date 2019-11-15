Trabzon yaylalarındaki kaçak yapılar yıkıldı

MEB'DEN, NÖBET GÖREVİNE DAİR ÖNEMLİ GÖRÜŞ YAZISI Destekleme ve yetiştirme kurslarında nöbet görevi verilen yönetici ve öğretmenlerin ne şekilde ek ders ücretinden yararlandırılacakları ile aynı gün hem ders hem de nöbet görevi verilen öğretmenlerin her iki görev için öngörülen ek ders ücretinden birlikte yararlandırılıp yararlandırılamayacakları ve söz konusu kurslarda nöbet görevini yerine getirmeyen öğretmenler hakkında nasıl bir işlem yapılacağına ilişkin MEB görüş yazısı yayımladı.