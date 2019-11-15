Araştırma Hastanesi kendi elektriğini üretti
|15 Kasım 2019 16:38
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Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü ve Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi idarecilerinin girişimi ile kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması sonrası yapılan çalışmalar sonucu, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "Trijenerasyon Sistemi" Eylül 2019 ayında faaliyete başlayarak enerji giderlerinde yüzde 30 ile 40 arasında tasarruf sağlanmaya başladı.
Eğitim ve Araştırma Hastanemizde "Trijenerasyon Sistemi"nde (2) adet 800 KW gücünde doğalgaz motoru çalışmaktadır. Elektrik üretimi çalışma şekli, şebeke ile paralel çalışmakta olup, hastanenin elektrik tüketiminin yüzde 75'ni ,geceleri ise yüzde 100'ünü karşılamaktadır.
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Uzm. Dr. Abdurrahman Açıkgöz; Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ısıtma, soğutma ve elektrik enerjisi uygun maliyet ile temin etmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda "Trijenerasyon Sistemi" Hastanemize önemli avantajlar sağlamaktadır. "Trijenerasyon Sistemi" uygulaması ile hizmet kalitesi hastanenin enerji harcamaları ile paralellik gösterecektir. Hastaneler 24 saat boyunca kesintisiz elektrik, ısıtma ve soğutma enerjisine ihtiyaç duyar. Özellikle hastane odalarının ısıtılması, kullanım suyunun sıcak olması ve yaz aylarında hastanenin belirlenen yerlerinde soğutma hattı ile hastane odalarının istenilen sıcaklık seviyesinde tutulması adına trijenerasyon tesislerinin hastanelerde kullanılması son derece önem arz etmektedir.
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