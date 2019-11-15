Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|15 Kasım 2019 17:20
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7530
|5,7540
|5,7450
|5,7460
|Avro
|6,3340
|6,3350
|6,3470
|6,3480
|Sterlin
|7,3670
|7,4040
|7,4020
|7,4390
|İsviçre Frangı
|5,7990
|5,8280
|5,7920
|5,8210
|ANKARA
|ABD Doları
|5,7250
|5,7850
|5,7200
|5,7800
|Avro
|6,2900
|6,3600
|6,2950
|6,3650
|Sterlin
|7,3070
|7,45307
|7,3170
|7,4630
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