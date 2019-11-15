Nikahlarını askeri üniformayla kıydırdılar
Afyonkarahisar'da hayatlarını birleştiren iki astsubay çift nikah salonuna askeri üniformayla geldi
|15 Kasım 2019 17:23
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Afyonkarahisar'da hayatlarını birleştiren iki astsubay çift nikah salonuna askeri üniformayla geldi.
Afyonkarahisarlı iki astsubay çift bugün Afyonkarahisar Belediyesi Nikah Salonunda nikah kıyarak evlendiler. Astsubay çiftlerin nikah salonuna askeri üniformayla gelmeleri dikkat çekti. Kırıkkale'de görevli Jandarma Astsubay Sultan Erikçi ile Hakkari'de görevli Jandarma Astsubay Kadir Aktaş'ın nikahlarını Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek kıyarken, şahitliğini ise İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez ve İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız yaptı. Vatanın yılmaz bekçileri asker çift, kıyılan nikahın ardından hayatlarını birleştirdi.
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