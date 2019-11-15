Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Sivas'ta okulda gıda zehirlenmesi şüphesi
17 ortaokul öğrencisi ile 1 öğretmen hastaneye kaldırıldı
|15 Kasım 2019 17:38
|Yazdır
Sivas'ta 17 ortaokul öğrencisi ile 1 öğretmen, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Kılavuz Mahallesi'ndeki TOKİ Ahmet Yesevi Ortaokulu'nun 17 öğrencisi ile 1 öğretmen, şehir merkezinde bir lokantadan aldıkları lahmacunları yedi.
Bir süre sonra bulantı ve baş dönmesi şikayeti yaşayan öğrenciler ve öğretmen, 112 Acil Servis ekiplerince gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere kaldırıldı.
Öğretmen ve öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kaldırımda yürüyen öğretmen, başka bir kadının saldırısına uğradı
15 Kasım 2019 18:01
|KARDEMİR'de meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
15 Kasım 2019 17:52
|Siyanüre ulaşmak bu kadar kolay mı?
15 Kasım 2019 14:55
|Mansur Yavaş, mahkemede ifade verdi
15 Kasım 2019 14:28
|Çocuk evine bağış yaparak yargılanmaktan kurtuldu
15 Kasım 2019 14:26
|Yüksekten düşüp öldüğü zannedilen 1,5 yaşındaki çocuğa kuzeni minibüsle çarpmış
15 Kasım 2019 12:50
|Bakırköy'deki siyanürle intiharın nedeni belli oldu
15 Kasım 2019 12:26
|Cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan mühendis 20 saattir aranıyor
15 Kasım 2019 12:04
|Tamir için aldıkları beyaz eşyayı satan 30 kişi yakalandı
15 Kasım 2019 12:00
|Oktar'ın 20 yıl önceki sorgu görüntüleri dava dosyasında
15 Kasım 2019 11:34