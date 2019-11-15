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Gün sonu altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 441 liradan işlem gördü
 15 Kasım 2019 17:40
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Gün sonu altın fiyatları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,14 azalışla 271,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 441 lira, Cumhuriyet altını 1.808,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 271,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 271,60271,80 271,20271,40
Cumhuriyet Ata Lira 1.790,00 1.811,00 1.787,001.808,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 247,70 251,70 247,35251,35
Lira (Tam) Ziynet 1.749,00 1.769,00 1.747,001.767,00
Yarım Ziynet 875,00 885,00 873,00883,00
Çeyrek Ziynet 437,00 442,00 436,00441,00
Anadolu Ajansı
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