Gün sonu altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 441 liradan işlem gördü
|15 Kasım 2019 17:40
|Yazdır
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,14 azalışla 271,40 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 441 lira, Cumhuriyet altını 1.808,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 271,40 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|271,60
|271,80
|271,20
|271,40
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.790,00
|1.811,00
|1.787,00
|1.808,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|247,70
|251,70
|247,35
|251,35
|Lira (Tam) Ziynet
|1.749,00
|1.769,00
|1.747,00
|1.767,00
|Yarım Ziynet
|875,00
|885,00
|873,00
|883,00
|Çeyrek Ziynet
|437,00
|442,00
|436,00
|441,00
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Borsa günü yükselişle tamamladı
15 Kasım 2019 18:22
|Dövizde gün sonu fiyatları
15 Kasım 2019 17:20
|Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar tahmini düştü
15 Kasım 2019 14:51
|Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
15 Kasım 2019 13:22
|Gram altın 272 lira seviyelerinde
15 Kasım 2019 11:59
|Borsa, güne yükselişle başladı
15 Kasım 2019 10:20
|Güne başlarken döviz fiyatları
15 Kasım 2019 09:35
|Borsa günü düşüşle tamamladı
14 Kasım 2019 18:33
|Altında gün sonu fiyatları
14 Kasım 2019 18:17
|Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
14 Kasım 2019 18:11