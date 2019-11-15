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KARDEMİR'de meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) meydana gelen gaz basıncı patlamasında müteahhit firma çalışanı bir işçi öldü, bir işçi yaralandı
 15 Kasım 2019 17:52
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KARDEMİR'de meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) meydana gelen gaz basıncı patlamasında müteahhit firma çalışanı bir işçi öldü, bir işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, fabrikanın 1 Nolu Yüksek Fırınlarında müteahhit firma çalışanları tarafından yenileme işlemi yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle gaz basıncı patlaması meydana geldi.

Patlamada, müteahhit firma personelleri Ahmet A. ve Mehmet Hayri A, yaralandı.

Patlamanın ardından olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan müdahaleye rağmen Mehmet Hayri A, hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı
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