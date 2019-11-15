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MEB, öğretmenler arası öykü yarışmasının sonuçlarını açıkladı

Konusu "Anadolu" olan yarışmada Ankara'dan Müzeyyen Alver birinci, Antalya'dan Harun Görücüler ikinci, Diyarbakır'dan Işık Okçu üçüncü oldu
 15 Kasım 2019 18:06
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MEB, öğretmenler arası öykü yarışmasının sonuçlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen "Hasan Ali Yücel Edebiyat Ödülleri Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması"nın sonuçları açıklandı. Konusu "Anadolu" olan yarışmada Ankara'dan Müzeyyen Alver birinciliği, Antalya'dan Harun Görücüler ikinciliği, Diyarbakır'dan Işık Okçu üçüncülüğü elde etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından, yarışmada ödül almaya hak kazanan öğretmenlerin isimlerini paylaştı.

Yarışmanın ödül töreninin 23 Kasım Cumartesi MEB Şura Salonu'nda düzenleneceğini bildiren Selçuk, "Hasan Ali Yücel Edebiyat Ödülleri Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması'nın sonuçları açıklandı. Bu bir başlangıçtı sevgili öğretmenlerim, durmasın, dilerim kaleminiz su gibi aksın. Ödül töreninde görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Konusu "Anadolu" olan yarışmada, Ankara'dan Müzeyyen Alver birinci, Antalya'dan Harun Görücüler ikinci, Diyarbakır'dan Işık Okçu üçüncü oldu.

Jüri özel ödülüne Giresun'dan Adem Çayan layık görülürken, mansiyon ödülleri İstanbul'dan Muhammet Tekiner, Manisa'dan İsmail Kuşen, Sivas'tan Osman Çelik, Erzincan'dan Veli Üstün, Ordu'dan Kadir Girgin ve Hatay'dan Mukadder Bilgili'nin oldu.

Yarışmada birinci olan eser sahibi 10 bin lira, ikinci 5 bin lira, üçüncü 2 bin 500 lira ile ödüllendirilecek. Ayrıca mansiyon ve jüri özel ödüllerini kazanan katılımcılara biner lira verilecek.
Anadolu Ajansı
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