'10 Kasım töreni' soruşturmasında 2 öğretmen açığa alındı
|15 Kasım 2019 18:37
|Yazdır
Bayramiç'in Yıldırım Akbulut Meydanı'nda, 10 Kasım'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 86'ncı ölüm yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Saat 09.00 olduğunda sirenler çalarken, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Törenin 5 dakika erken yapıldığının anlaşılması üzerine, Kaymakam Sercan Gökdemir'in uyarısıyla saat 09.05'te ikinci kez sirenler çalındı, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından alandakiler, olayı protesto edip, organizasyonu yapan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tepki gösterdi.
Olayın ardından Kaymakam Sercan Gökdemir'in talimatıyla soruşturma başlatıldı. Devam eden soruşturma kapsamında, törende görevli öğretmenler H.A. ve D.A., ihmalleri olduğu gerekçesiyle açığa alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Mardin'de 30 gün boyunca gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
15 Kasım 2019 20:35
|Başkentte asayiş uygulaması
15 Kasım 2019 20:02
|Hastanede hekim ve yöneticilere 'mama' soruşturması
15 Kasım 2019 16:20
|Sondan 3. olan kişiyi, mülakat sonrasında birinci yaptılar
15 Kasım 2019 15:53
|Turizm araçlarında yaş sınırı 12'ye yükseltildi
15 Kasım 2019 15:36
|İstanbul Valiliği'nden kayıt dışı Suriyeli açıklaması
15 Kasım 2019 15:01
|Öğretmenle kavga eden müdürün unvanı alındı
15 Kasım 2019 14:31
|RTÜK'ten 'siyanür' açıklaması! Tavrımız katı olacak
15 Kasım 2019 14:17
|Bakanlık intihar vakalarına ilişkin araştırma komisyonu kurdu
15 Kasım 2019 13:33
|CTE Genel Müdürü: Cezaevlerinde 286 bin hükümlü ve tutuklu var
15 Kasım 2019 12:33