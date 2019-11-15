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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,16, altının gram fiyatı yüzde 0,37, avro/TL yüzde 0,05 değer kazanırken, dolar/TL, yüzde 0,16 düşüş kaydetti
 15 Kasım 2019 18:45
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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,16, altının gram fiyatı yüzde 0,37, avro/TL yüzde 0,05 değer kazanırken, dolar/TL, yüzde 0,16 düşüş kaydetti.

BIST 100 endeksi, en yüksek 105.517,90, en düşük 102.368,90 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,16 artışla 105.379,71 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,37 artışla 271,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,33 değer kazancıyla 1.808,00 lira oldu. Geçen hafta 440,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 441,00 liraya çıktı.

Bu hafta dolar yüzde 0,16 değer kaybederek 5,7460 liraya inerken, avro da yüzde 0,05 artarak 6,3480 liraya yükseldi.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,29, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,34 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,62 ile hisse senedi fonları oldu.

Anadolu Ajansı
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