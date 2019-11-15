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Gazeteciye saldırıyla ilgili 1 kişi tutuklandı
Eskişehir'de gazeteci Hakkı Sağlam'ın darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı
|15 Kasım 2019 18:54
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Eskişehir'de gazeteci Hakkı Sağlam'ın darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Sağlam'ın Hoşnudiye Mahallesi Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi'ndeki gazete binası önünde saldırıya uğramasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Ü.M. ile N.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden N.K. savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı, Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli Ü.M. tutuklandı.
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