1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Altun'dan siyanürden ölümlerle ilgili açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Son zamanlarda yaşanan benzeri olayları 'toplu intihar' ya da 'intihar' kavramlarıyla açıklamak son derece yanıltıcı ve bizi çözümden uzaklaştıran bir sonuç ortaya çıkarmaktadır
 15 Kasım 2019 19:01
Yazdır
Altun'dan siyanürden ölümlerle ilgili açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, siyanürden ölümlerle ilgili, "Son zamanlarda yaşanan benzeri olayları 'toplu intihar' ya da 'intihar' kavramlarıyla açıklamak son derece yanıltıcı ve bizi çözümden uzaklaştıran bir sonuç ortaya çıkarmaktadır." ifadesini kullandı.

Altun, AA'ya yaptığı açıklamada, İstanbul Bakırköy'de biri çocuk üç kişinin evlerinde ölü bulunmasının herkesi derinden sarstığını söyledi.

Olay hakkında soruşturma işlemlerinin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca halen yürütüldüğünü anımsatan Altun, savcılık ve konuyla ilgili çalışmaları yürüten diğer resmi kurumların yaptıkları dışındaki açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Altun, "Bununla birlikte son zamanlarda yaşanan benzeri olayları 'toplu intihar' ya da 'intihar' kavramlarıyla açıklamak son derece yanıltıcı ve bizi çözümden uzaklaştıran bir sonuç ortaya çıkarmaktadır. Önceki örneklerde olduğu gibi bu hadisede de 'toplu intihar' kavramını kullanmak, yaşanan katliamı meşrulaştırır ve anlayışla karşılanması gereken bir olaymış algısını oluşturur." ifadelerini kullandı.

Olayın sadece intihar boyutunun olmadığının, suçsuz insanların, eşlerin ve çocukların zehir içirilmek suretiyle toplu cinayete kurban gittiklerinin bu ve önceki savcılık açıklamalarından da açıkça anlaşıldığını belirten Altun, "Hal böyleyken konuya yaklaşırken, eşi ve çocuklarını öldürdükten sonra intihar eden katilleri masum ya da çaresiz gibi göstermek, tüm cinayetleri sıradanlaştırır ve masumlaştırır. Dolayısıyla bu gibi olaylar sırasında kullandığımız dil, benzerlerinin ortaya çıkmasını ve toplumsal açıdan sıradanlaşmasını sağlayan olumsuz etki yapabilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu konuda toplumun her kesimine çok önemli sorumluluklar düştüğünü vurgulayan Altun, en öncelikli görevin ise kamuoyunu bilgilendiren medya kuruluşlarının ve çalışanların olduğunu ifade etti.

İletişim Başkanlığı olarak benzeri olaylarda medyanın dikkat etmesi gereken hususlar hakkında daha önce 13 maddelik bir belge yayımladıklarını hatırlatan Altun, şunları kaydetti:

"Bu gibi haberlerin yapılmasının zaruri olduğu durumlarda, yönteme değinilmemeli, olay en basit ve yoksun bilgilerle ayrıntılara yer vermeden haberleştirilmelidir. İntihar hiçbir zaman hiçbir biçimde yüceltilmemeli, cesur bir davranış olarak sunulmamalıdır. İntihar haberleri, gazetelerin ilk sayfalarında, internet sitelerinde manşetlerde ve televizyonlarda 'son dakika' ibaresiyle tekrarlayan bir şekilde ekranlarda yer almamalıdır. Konuya, medya kuruluşlarının sosyal medya mecralarında da benzer biçimde yaklaşılmalıdır. Katliam ve intiharları, kişilerin sorunlarını çözme yöntemi olarak göstermemeli, intihar ve çözüm kavramlarını merkeze alan başlıklar kullanılmaktan kaçınılmalı, haber diline bu bağlamda dikkat edilmelidir.

Özellikle toplum önünde olan kesimlerin ve kanaat önderlerinin yaşanan bu acı hadiseyi sorumsuz ve yersiz bir muhalefet aracı olarak kullanması faydacı yaklaşımların en kötü örneklerinden birini teşkil etmektedir. Gündelik politik çıkarcılığın bu gibi konularda açacağı toplumsal yaralar ve sorunlar konusunda herkesin sorumlu olması gerekir. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla bu ve benzeri olaylar karşısında gerekli çalışmaları tüm ciddiyetiyle yürütmektedir. Böylesine hassas konularda toplum olarak birbirimize daha çok destek vermeli, daha fazla birlik olmalıyız."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Milli seyir füzemiz SOM'a yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyoruz"
15 Kasım 2019 20:22		 MHP'nin 'siyanür' teklifi komisyonda bekliyor
15 Kasım 2019 19:47
Erdoğan'ın, Trump'a verdiği kitap: Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesi
15 Kasım 2019 18:26		 Bahçeli, A Milli Futbol Takımı'na 'başarı' diledi
15 Kasım 2019 18:11
İBB Başkanı İmamoğlu, Londra'da kredi aradı
15 Kasım 2019 17:57		 'Erdoğan'ın geçmişte verdiği sözlerin ve söylemlerinin takipçisi olacağız'
15 Kasım 2019 17:49
Bakan Soylu: Siyanür satışı ile ilgili gerekenler yapılacak
15 Kasım 2019 17:08		 'İhracatını artıran ülkeler arasında yedinci sıradayız'
15 Kasım 2019 16:40
Bakan Selçuk'tan 'Emine Bulut davası' açıklaması
15 Kasım 2019 16:32		 'Kadına şiddetin önlenmesi için Anayasa'yı bile değiştirmeye hazırız'
15 Kasım 2019 16:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:35 - Mardin'de 30 gün boyunca gösteri ve yürüyüşler yasaklandı20:22 - 'Milli seyir füzemiz SOM'a yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyoruz"20:11 - Müdür ve öğretmenler öğrencileri için odalarından vazgeçti20:08 - 12 farklı hırsızlık suçundan aranan 'Pet şişe Refiye' yakalandı20:02 - Başkentte asayiş uygulaması19:47 - MHP'nin 'siyanür' teklifi komisyonda bekliyor19:43 - Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi19:32 - 'Sınav baskısını ortadan kaldırmak için çalışıyoruz'19:29 - Meteorolojiden 6 il için sağanak uyarısı19:17 - İstanbul trafiğinde ara tatil yoğunluğu
19:01 - Altun'dan siyanürden ölümlerle ilgili açıklama18:54 - Gazeteciye saldırıyla ilgili 1 kişi tutuklandı18:45 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı18:37 - '10 Kasım töreni' soruşturmasında 2 öğretmen açığa alındı18:32 - Yüzde 38.79'a düştü! İstanbul'da korkutan görüntü18:26 - Erdoğan'ın, Trump'a verdiği kitap: Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesi18:22 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:11 - Bahçeli, A Milli Futbol Takımı'na 'başarı' diledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
Ziya Selçuk, norm kadro doluluk oranlarını açıkladı
3 kişinin ölü bulunduğu evde siyanür tespit edildi
2011 KPSS'deki kopya için ilk operasyon: 121 gözaltı
Bakırköy'deki siyanürle intiharın nedeni belli oldu
Başa döndük. Amerika Türk sınırına 2 adet üs inşa ediyor
'10 Kasım töreni' soruşturmasında 2 öğretmen açığa alındı
Öğretmene mobbing... 'Memurluk hayatınız pamuk ipliğine bağlı'
Sondan 3. olan kişiyi, mülakat sonrasında birinci yaptılar
A Milli Takım'da 9 isim kadrodan çıkarıldı
Memurlara özel %15 ekstra indirim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
memurlar.nette sözlük 1
dindar bir gençlik istiyorum 1
halk dili 2
neyim var portalı 1
Stockholm sendromu 1
şaban vatan'ın gözaltına alınması 2
cem yılmaz'ın haluk levent'e vurgun yaptılar demesi 2
kızını okutmak haramdır diyen din görevlisi 1
sorunsal sorunsalı 2
sakın gelme 2
SON İLANLAR
Afyon İscehisar SYDV Personel Alım İlanı
Arapgir Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İzmit Urit Urla Truzim 1 İşçi Alacak
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik 5 İşçi Alacak
Ardahan Arbel 6 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 3 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
BDDK 125 uzman yardımcısı alacak
Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam