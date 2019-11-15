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'Sınav baskısını ortadan kaldırmak için çalışıyoruz'

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran: Biz sınavlı okul sayısını azaltmak, Türkiye'deki okullar arasındaki performans farkını düşürmek ve sınavları aslında ortadan kaldırmak için mücadele veriyoruz
 15 Kasım 2019 19:32
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'Sınav baskısını ortadan kaldırmak için çalışıyoruz'

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, okullar arasındaki performans farkını azaltarak öğrenciler üzerindeki sınav baskısını ortadan kaldırmaya gayret ettiklerini belirtti.

Safran, Türk Eğitim Vakfı Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu'nun açılışında yaptığı konuşmada, kendisinin de 10 yaşında böyle bir yurtta eğitime başladığını, bu yuvaların anlamını en iyi bilenlerden biri olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de hayırseverlik kültürünün bu tür yapılara öncülük ettiğini belirten Safran, "Çok nitelikli öğrencilerin buralardan çıkarak bu ülkeyi yönetmeye aday olduklarını bildiğimiz için bu yatırımlar yapılıyor. Sevgili öğrenciler bu anlamda buraların kıymetini bilin." dedi.

Safran, okulun sınavla öğrenci alan bir kurum haline getirilmesi talebi üzerine ise şöyle konuştu:

"Biz sınavlı okul sayısını azaltmak, Türkiye'deki okullar arasındaki performans farkını düşürmek ve sınavları aslında ortadan kaldırmak için mücadele veriyoruz. Herkes iyi okula gitmek istiyor bu farktan dolayı. Bizim yegane amacımız bu. Üniversiteler ve liselerde okullar arasındaki başarı farkını yüzde 5'lere düşürmeyi hedefliyoruz. Sınav baskısını ortadan kaldırmak için çalışıyoruz."

Denizli Valisi Hasan Karahan da eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu'nun öncülüğünde başlatılan çalışma ile Denizli'de temeli atılan 4 yurdun açılışını gerçekleştireceklerini ifade ederek, "Denizli şu anda hem ilköğretimde hem de ortaöğretimde bazen birinci bazen ikinci şehir. Bu rekabette zirveyi bırakmıyor. Bu zirvede kalmak için de Denizlili bütün hemşehrilerimiz 7'den 77'ye bütün gayreti ile eğitime destek veriyor. Bu destek sürecek." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Sema Ramazanoğlu ise son dönemde kadınların okuma yazma öğrenmesine yönelik kampanyalarla okuma yazma oranının yüzde 98'lere ulaştığını, geçmişte okula gitmeyen kızların neredeyse tamamının okullu olduğunu ifade etti.

Açılışa AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de katıldı.
Anadolu Ajansı
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