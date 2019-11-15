Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildi
|15 Kasım 2019 19:43
|Yazdır
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Pençe-3 Harekatı'na devam eden birliklere, Haftanin bölgesindeki teröristlerin eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.
Hava Kuvvetlerinin başarılı nokta atışıyla 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın paylaşımında, "Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." vurgusu yapıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Yargıtay, Kamil Başoğlu'nun kaçırılması davasında kararını verdi
15 Kasım 2019 16:11
|Altun: Washington bir teröriste ev sahipliği yapmamalıdır
15 Kasım 2019 14:35
|Samsun'da FETÖ'den aranan şüpheli yakalandı
15 Kasım 2019 14:23
|Eski başyaver Özdaban'ın tutukluluğu devam edecek
15 Kasım 2019 13:30
|Kahramanmaraş'ta PKK soruşturmasında 8 gözaltı
15 Kasım 2019 12:19
|Eskişehir'de FETÖ operasyonunda bir kişi yakalandı
15 Kasım 2019 12:19
|Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davası 22 Kasım'a ertelendi
15 Kasım 2019 12:18
|Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
15 Kasım 2019 12:18
|Ağrıda öldürülen 15 teröristten biri gri kategoride aranan teröristmiş
15 Kasım 2019 12:01
|Mardin'deki FETÖ'nü askeri yapılanmasında 7 kişi tutuklandı
15 Kasım 2019 11:37