Başkentte asayiş uygulaması
|15 Kasım 2019 20:02
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Ankara'da, suçluların yakalanması, kaçak tütün satan ve çevreye rahatsızlık veren seyyar satıcılara yönelik asayiş uygulaması yapıldı.
Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğünce, Ulus hali ve çevresinde asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamaya, polis birimlerinin yanı sıra tarım ve zabıta ekipleri de katıldı.
Ekipler, tütün satan 6 iş yerinin ruhsatlarının ''kuruyemiş satışı'' olarak verildiğini belirleyerek, ruhsat dışı işlemden tutanak tuttu, 3 tütün dükkanına da kıyılmış tütün satışından dolayı 1566 lira cezai işlem uyguladı.
Bir iş yerinde ise 60 kilogram kaçak tütün ele geçiren ekipler, iş yeri yetkilisine 1050 lira idari para cezası verdi.
Uygulama kapsamında 782 kişinin de kimlik bilgileri sorgulandı.
Zabıta ekipleri de 15 seyyar satış tezgahını kaldırdı.
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