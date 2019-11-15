Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
12 farklı hırsızlık suçundan aranan 'Pet şişe Refiye' yakalandı
Bursa'da 12 ayrı hırsızlık suçundan aranan, kilitli kapıları pet şişe ile açarak hırsızlık yaptığı için 'Pet şişe Refiye' lakabıyla aranan Refiye Aksu, yakalanıp, tutuklandı
|15 Kasım 2019 20:08
|Yazdır
İznik ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 ayrı hırsızlık suçundan aranan Refiye Aksu'yu (56) Yeşilcami Mahallesi'nde sokakta yürürken yakaladı.
Kilitli kapıları, pet şişe yardımıyla açarak evlere girdiği için 'Pet şişe Refiye' olarak anılan Aksu, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aksu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Gazeteciye saldırıyla ilgili 1 kişi tutuklandı
15 Kasım 2019 18:54
|Kaldırımda yürüyen öğretmen, başka bir kadının saldırısına uğradı
15 Kasım 2019 18:01
|KARDEMİR'de meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
15 Kasım 2019 17:52
|Sivas'ta okulda gıda zehirlenmesi şüphesi
15 Kasım 2019 17:38
|Siyanüre ulaşmak bu kadar kolay mı?
15 Kasım 2019 14:55
|Mansur Yavaş, mahkemede ifade verdi
15 Kasım 2019 14:28
|Çocuk evine bağış yaparak yargılanmaktan kurtuldu
15 Kasım 2019 14:26
|Yüksekten düşüp öldüğü zannedilen 1,5 yaşındaki çocuğa kuzeni minibüsle çarpmış
15 Kasım 2019 12:50
|Bakırköy'deki siyanürle intiharın nedeni belli oldu
15 Kasım 2019 12:26
|Cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan mühendis 20 saattir aranıyor
15 Kasım 2019 12:04