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'Milli seyir füzemiz SOM'a yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak, "Milli seyir füzemiz SOM'a yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyoruz" dedi
 15 Kasım 2019 20:22
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'Milli seyir füzemiz SOM'a yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak, "Milli seyir füzemiz SOM'a yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Milli seyir füzemiz SOM'a yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyoruz. TÜBİTAK SAGE'nin @SageTubitak geliştirdiği SOM-B1 füzesi operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda eklenen yeni yeteneklerini Hava Kuvvetlerimiz tarafından gerçekleştirilen başarılı test atışıyla doğruladı" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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