'Milli seyir füzemiz SOM'a yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyoruz"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak, "Milli seyir füzemiz SOM'a yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyoruz" dedi
|15 Kasım 2019 20:22
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak, "Milli seyir füzemiz SOM'a yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyoruz" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Milli seyir füzemiz SOM'a yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyoruz. TÜBİTAK SAGE'nin @SageTubitak geliştirdiği SOM-B1 füzesi operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda eklenen yeni yeteneklerini Hava Kuvvetlerimiz tarafından gerçekleştirilen başarılı test atışıyla doğruladı" ifadelerini kullandı.
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