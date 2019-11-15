Kapalıçarşı'da tepki çeken tabela kaldırıldı
|15 Kasım 2019 20:50
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Mahmutpaşa'daki tarihi bir handa 5 ayrı dilde üzerinde "Tarakçı ve kehribarcı Agah Efendi ve Mahdumlarının" ile "El kasibi habibullah" yani "Kazananı Allah sever" yazılı kitabe bulunuyor. Arapça, İbranice, Fransızca, Ermenice ve Rumca yazılı kitabe 2. Abdülhamit dönemine ait. Ancak kitabenin önü burada bulunan bir dükkanın tabelası ile tarihi değeri hiçe sayılarak kapatılmıştı.Kitabeyi kapatan tabela DHA'nın haberleri üzerine bugün kaldırıldı.
İş yeri sahibi sahibi Feridun Ak, "Biz 10 yıl önce buraya geldik. Levhayı yaparken kitabeyi hiç engellemedik. Yarım gözüküyordu. Eski görüntülerde de belli oluyor. Bize hiçbir uyarı gelmedi. Son 15 gündür bir mevzu olmuş. Dün zabıtalar geldi. Biz de tabelayı tamamen kaldırdık. Zabıta müdürlüğüne giderek nasıl yapılması gerektiğini öğreneceğiz ve tabelayı yeniden yapacağız. Bizim tarihe zarar vermek gibi bir niyetimiz olmaz, olamaz da zaten" ifadelerini kullandı.
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