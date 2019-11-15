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26. dönem POMEM sınav giriş belgeleri ve fiziksel parkur talimatı açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı, 26. dönem POMEM sınav giriş belgelerini yayımladı. Fiziksel parkur talimatı da açıklandı.
 15 Kasım 2019 20:55
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26. dönem POMEM sınav giriş belgeleri ve fiziksel parkur talimatı açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı, 26. dönem POMEM sınav giriş belgelerini yayımladı. Tıklayınız.

Fiziksel parkur talimatı için tıklayınız.

Memurlar.Net
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