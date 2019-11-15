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Muş'ta teröristlere ait 3 sığınağa imha

Varto ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda, içinde el yapımı patlayıcı düzeneği, mühimmat ve yaşam malzemesinin bulunduğu 3 sığınak güvenlik güçlerince imha edildi
 15 Kasım 2019 20:58
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Muş'ta teröristlere ait 3 sığınağa imha

Muş'un Varto ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, 4-12 Kasım'da Varto ilçesi kırsalında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonda 3 sığınağın ele geçirildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sığınakta, 9 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan ateşleyici düzenek, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan tüp ve 31 pil, 6 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, birtakım leşker kıyafeti, 9 kilogram gıda ve 76 muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Tespit edilen sığınaklar kullanılamaz hale getirilmiştir."

Açıklamada, terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve imhasına yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
Anadolu Ajansı
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