1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çavuşoğlu: Türkiye, insani ve kalkınma yardımlarında dünyada birinci sırada

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye, insani ve kalkınma yardımlarında, son 4-5 yıldır dünyada birinci sırada." dedi.
 15 Kasım 2019 22:09
Yazdır
Çavuşoğlu: Türkiye, insani ve kalkınma yardımlarında dünyada birinci sırada

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye, insani ve kalkınma yardımlarında, son 4-5 yıldır dünyada birinci sırada." dedi.

Çavuşoğlu, Türk Kanser Araştırmaları ve Savaş Kurumu Antalya Şubesi tarafından Prof. Dr. Mustafa Samur anısına Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel'de düzenlenen "Onkolojide İz Bırakanlar Zirvesi"nin gala gecesine katıldı.

"Bir siyasetçinin kanserli hasta yakını olma deneyimi" konulu konuşma yapan Çavuşoğlu, rahmeti annesini akciğer kanserinden kaybettiğini belirtti.

Annesine kanser teşhisi konulduğunda emin olmak için Ankara'da bir kez daha kontrol ettirdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, aynı dönemde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) başkanlık görevini yürüttüğünü söyledi.

Aynı anda hem bu başkanlığı hem de rahmetli annesinin hastalığını bir arada yürütmek durumunda kaldığını anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Ailemizde ilk defa birisi kanser hastalığına yakalanmıştı. Tedavi karşısında ne yapmalıydık? Öncelikle hastanın ailesinin yanında olması çok önemli. Yurt dışında ya da Ankara'da tedavi ettirebilirdik. Bize Prof. Dr. Mustafa Özdoğan'ı tavsiye ettiler. Mustafa hoca ile tanışır tanışmaz, annemi ona emanet ettik. Kanser hastasının nasıl yönetileceğini ondan gördük. Annemin hastalığı 3. dereceydi, '6-8 ay yaşar' dediler, 16 ay yaşadı. Son 10 gün aralıksız vakit geçirdikten sonra hakkı rahmetine kavuştu. Bu süreçte öğrendiğimiz bir şey de, devlet ve hükümet olarak bu teknolojileri yakından takip edip, hemen onaylandıktan sonra ödemesini devlet olarak yapmanız gerekiyordu. Bugün kanser tedavisinin tamamını devlet ödüyor. Ama yeni ilaçları devletin takip edip zamanlıca komisyondan geçirip listesine alması gerekiyor. Bu tür ilaçların ödenecekler listesine alınmasına küçük de olsa katkı sağladığım için ayrıca mutluyum."

- "Türkiye en cömert ülke"

Çavuşoğlu, kalp yetmezliği olan bir yakınına da suni kalp takıldığını aktararak, bunu gördükten sonra bu cihazların devlet tarafından tamanının karşılanmasına vesile olduklarını belirtti.

Bakanlığına bağlı personellerin geçmişte kanser hastalığına yakalananları, tedavi olabilmeleri için yurt dışına tayin ettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, bugün bu tedavilerin Türkiye'de çok iyi bir şekilde yapılmasından ötürü yurt dışına tayinlerin yapılmadığını anlattı.

Dışişleri Bakanı olduğundan beri, bir ülkenin yurt dışındaki itibarının ne kadar önemli olduğunu yaşayarak öğrendiğini anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün gururla söylüyorum ki ülkemiz, en zengin ülke değil ama en cömert ülkedir. Türkiye, insani ve kalkınma yardımlarında, son 4-5 yıldır dünyada birinci sırada. Önce milli gelire göre birinci sıradaydık şimdi rakam olarak da birinci sıradayız. Bu yaptığımız yardımların içinde diğer insani yardımların yanında sağlık hizmetleri var. Bugün dünyanın her yerinde hastaneler yapıyoruz. Acil ihtiyacı olan yerlere de sahra poliklinikleri kurup tedavileri götürüyoruz. Her ülkeye kontenjan veriyoruz, hastalarını ülkemizde tedavi ettiriyoruz. Ama bir o kadar da insanı ülkemizde eğitiyoruz. Yaptığımız insani yardımların içerisinde en önemlisi budur. Bu dönemde Türkiye'nin itibarını en çok yükseltenler de yurt dışında doktor, bilim insanı olarak çalışıp, oralarda buluşlar yapanlardır. Bu bizi çok gururlandırıyor."

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasının ardından zirve kapsamında düzenlenen yarışmada proje dalında dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

Yaklaşık 150 bilim insanının görev aldığı, 500'e yakın akademisyen ve genç kanser araştırmacının katıldığı zirve, 17 Kasım'da sona erecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
HSK yetki kararnamesini yayımladı
15 Kasım 2019 22:36		 Akar: AB'nin bu yaklaşımından vazgeçmesini bekliyoruz
15 Kasım 2019 22:25
Kalın: S-400 ve F-35 için bugün itibarıyla çalışmaya başladık
15 Kasım 2019 21:46		 Soylu, başörtülü kızlara saldıran kadının yakalandığını açıkladı
15 Kasım 2019 21:30
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması
15 Kasım 2019 21:09		 İstanbul arazisi mecliste tartışmaya yol açtı
15 Kasım 2019 21:00
Başörtülü öğrencilere saldıran provokatör gözaltına alındı
15 Kasım 2019 20:43		 'Milli seyir füzemiz SOM'a yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyoruz"
15 Kasım 2019 20:22
MHP'nin 'siyanür' teklifi komisyonda bekliyor
15 Kasım 2019 19:47		 Altun'dan siyanürden ölümlerle ilgili açıklama
15 Kasım 2019 19:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:36 - HSK yetki kararnamesini yayımladı22:25 - Akar: AB'nin bu yaklaşımından vazgeçmesini bekliyoruz22:09 - Çavuşoğlu: Türkiye, insani ve kalkınma yardımlarında dünyada birinci sırada21:52 - Töreristlere ait 3 sığınak imha edildi21:46 - Kalın: S-400 ve F-35 için bugün itibarıyla çalışmaya başladık21:44 - Ege Denizi'nde korkutan deprem meydana geldi21:30 - Soylu, başörtülü kızlara saldıran kadının yakalandığını açıkladı21:09 - İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması21:00 - İstanbul arazisi mecliste tartışmaya yol açtı20:58 - Muş'ta teröristlere ait 3 sığınağa imha
20:55 - 26. dönem POMEM sınav giriş belgeleri ve fiziksel parkur talimatı açıklandı20:50 - Kapalıçarşı'da tepki çeken tabela kaldırıldı20:43 - Başörtülü öğrencilere saldıran provokatör gözaltına alındı20:35 - Mardin'de 30 gün boyunca gösteri ve yürüyüşler yasaklandı20:22 - 'Milli seyir füzemiz SOM'a yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyoruz"20:11 - Müdür ve öğretmenler öğrencileri için odalarından vazgeçti20:08 - 12 farklı hırsızlık suçundan aranan 'Pet şişe Refiye' yakalandı20:02 - Başkentte asayiş uygulaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
Ziya Selçuk, norm kadro doluluk oranlarını açıkladı
'10 Kasım töreni' soruşturmasında 2 öğretmen açığa alındı
3 kişinin ölü bulunduğu evde siyanür tespit edildi
2011 KPSS'deki kopya için ilk operasyon: 121 gözaltı
Bakırköy'deki siyanürle intiharın nedeni belli oldu
Başa döndük. Amerika Türk sınırına 2 adet üs inşa ediyor
Sondan 3. olan kişiyi, mülakat sonrasında birinci yaptılar
Öğretmene mobbing... 'Memurluk hayatınız pamuk ipliğine bağlı'
A Milli Takım'da 9 isim kadrodan çıkarıldı
Memurlara özel %15 ekstra indirim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
izlanda milli takımını havaalanında karşılama sorunsalı 1
n11.com'un boykot edilmesi 1
neyim var portalı 1
memurlar.nette sözlük 1
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 4
halk dili 2
11 kasım milli ağaçlandırma günü 1
cem yılmaz'ın haluk levent'e vurgun yaptılar demesi 2
14.11.2019 türkiye vs izlanda maçı 4
Stockholm sendromu 1
SON İLANLAR
Afyon İscehisar SYDV Personel Alım İlanı
Arapgir Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İzmit Urit Urla Truzim 1 İşçi Alacak
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik 5 İşçi Alacak
Ardahan Arbel 6 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 3 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
BDDK 125 uzman yardımcısı alacak
Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam