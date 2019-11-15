'Bu Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz' anketi
Metropoll Stratejik Ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin 15 Kasım 2019 tarihi itibariyle yayımladığı anket sonuçlarına göre, Ak Parti ve MHP, Ekim'de oylarını bir önceki aya göre artırdı
|15 Kasım 2019 23:14
|Yazdır
Metropoll, Türkiye'nin nabzı, Ekim 2019 araştırma sonuçlarını açıkladı.
Metrooll'ün yayımladığı ankete göre, Ak Parti ve MHP, oylarını artırırken, CHP, HDP ve İyi Parti'nin oylarında ise azalış meydana geldi.
Türkiye, 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekatına başlamıştı.
İşte Metropoll'ün yayınladığı anket sonuçları:
6 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
16 Kasım 2019 00:40
|16 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
16 Kasım 2019 00:15
|YÖK Başkanı: O akademisyenleri biz ihraç etmedik
15 Kasım 2019 23:32
|Sahil Güvenlik Komutanlığı 14 memur alacak
15 Kasım 2019 23:05
|HSK yetki kararnamesini yayımladı
15 Kasım 2019 22:36
|Akar: AB'nin bu yaklaşımından vazgeçmesini bekliyoruz
15 Kasım 2019 22:25
|Çavuşoğlu: Türkiye, insani ve kalkınma yardımlarında dünyada birinci sırada
15 Kasım 2019 22:09
|Kalın: S-400 ve F-35 için bugün itibarıyla çalışmaya başladık
15 Kasım 2019 21:46
|Soylu, başörtülü kızlara saldıran kadının yakalandığını açıkladı
15 Kasım 2019 21:30
|İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması
15 Kasım 2019 21:09