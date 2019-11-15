1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Bu Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz' anketi

Metropoll Stratejik Ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin 15 Kasım 2019 tarihi itibariyle yayımladığı anket sonuçlarına göre, Ak Parti ve MHP, Ekim'de oylarını bir önceki aya göre artırdı
 15 Kasım 2019 23:14
Yazdır
'Bu Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz' anketi

Metropoll, Türkiye'nin nabzı, Ekim 2019 araştırma sonuçlarını açıkladı.

Metrooll'ün yayımladığı ankete göre, Ak Parti ve MHP, oylarını artırırken, CHP, HDP ve İyi Parti'nin oylarında ise azalış meydana geldi.

Türkiye, 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekatına başlamıştı.

İşte Metropoll'ün yayınladığı anket sonuçları:
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
16 Kasım 2019 00:40		 16 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
16 Kasım 2019 00:15
YÖK Başkanı: O akademisyenleri biz ihraç etmedik
15 Kasım 2019 23:32		 Sahil Güvenlik Komutanlığı 14 memur alacak
15 Kasım 2019 23:05
HSK yetki kararnamesini yayımladı
15 Kasım 2019 22:36		 Akar: AB'nin bu yaklaşımından vazgeçmesini bekliyoruz
15 Kasım 2019 22:25
Çavuşoğlu: Türkiye, insani ve kalkınma yardımlarında dünyada birinci sırada
15 Kasım 2019 22:09		 Kalın: S-400 ve F-35 için bugün itibarıyla çalışmaya başladık
15 Kasım 2019 21:46
Soylu, başörtülü kızlara saldıran kadının yakalandığını açıkladı
15 Kasım 2019 21:30		 İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması
15 Kasım 2019 21:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:40 - Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik00:15 - 16 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları00:05 - Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) tarihi yanlış mı?23:37 - Çöken inşaattaki mühendis hala bulunamadı23:32 - YÖK Başkanı: O akademisyenleri biz ihraç etmedik23:14 - 'Bu Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz' anketi23:05 - Sahil Güvenlik Komutanlığı 14 memur alacak22:45 - Diyanet, 295 bin TL'yi bir film için vermemiş!22:36 - HSK yetki kararnamesini yayımladı22:25 - Akar: AB'nin bu yaklaşımından vazgeçmesini bekliyoruz
22:09 - Çavuşoğlu: Türkiye, insani ve kalkınma yardımlarında dünyada birinci sırada21:52 - Töreristlere ait 3 sığınak imha edildi21:46 - Kalın: S-400 ve F-35 için bugün itibarıyla çalışmaya başladık21:44 - Ege Denizi'nde korkutan deprem meydana geldi21:30 - Soylu, başörtülü kızlara saldıran kadının yakalandığını açıkladı21:09 - İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması21:00 - İstanbul arazisi mecliste tartışmaya yol açtı20:58 - Muş'ta teröristlere ait 3 sığınağa imha
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) tarihi yanlış mı?
16 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 4
aya 1
dindar bir gençlik istiyorum 1
zeljko obradovic'in molada oyuncularına küfretmesi 1
sakın gelme 1
sosyal medyadan edinilen arkadaşlıklar 1
kaldırımda yürürken başına bir şeylerin düşmesi 1
cem yılmaz'ın haluk levent'e vurgun yaptılar demesi 2
sorunsal sorunsalı 2
15.11.2019 cska moskova vs fenerbahçe maçı 1
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Komutanlığı 14 memur alacak
Afyon İscehisar SYDV Personel Alım İlanı
Arapgir Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İzmit Urit Urla Truzim 1 İşçi Alacak
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik 5 İşçi Alacak
Ardahan Arbel 6 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 3 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
BDDK 125 uzman yardımcısı alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam