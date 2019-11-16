7 mesaj kazanım
|16 Kasım 2019 06:41
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Washington ziyareti Türkiye adına verimli bir ziyaret oldu. Türkiye tezleri dünyaya daha etkili şekilde duyurulurken, savunduğu her alanda tezlerini paylaştığı belgelerle güçlendirdi. Kritik temaslarda ABD ve kamuoyuna verilen mesajlarda öne çıkanlar şöyle:
GELECEK VURGUSU
1 Türkiye ve ABD arasındaki siyasi, ekonomik, stratejik ilişkilerin derinliği ve ortak çıkarların büyüklüğü, iki ülkenin yönlerini geleceğe çevirmesini gerektiriyor.
SORUNLAR AŞILABİLİR
2 Türkiye, asırlara dayalı siyasi ve ekonomik ilişkileri kapsamında bugün önünde duran konuların tamamının üstesinden, karşılıklı diyalog ve anlayışla gelinebileceğine samimiyetle baktığına inanıyor.
KAZAN KAZAN
3 NATO'nun en önemli iki üye ülkesi olan Türkiye ile ABD arasındaki ilişkinin güçlü olması, daha etkili bir küresel güvenlik stratejisinin yürütülmesi ve terörle mücadelenin sağlıklı işlemesi bakımından da son derece önemli.
TERÖRLE MÜCADELE
4 Küresel çapta DEAŞ'a karşı en etkili sonuçları elde eden ülke olarak Türkiye, aynı şekilde PKK/YPG ve FETÖ gibi örgütlerle de, sınırları içinde ve dışında samimi bir mücadele yürütüyor.
GÜVENLİ BÖLGE YERLEŞKELERİ
5 Sınırları içinde en çok sığınmacıyı barındıran ülke olan Türkiye, sorunun çözümü için, Suriye'de oluşturacağı güvenli bölgelerde kuracağı yerleşim yerleri dahil, tüm dünyanın desteğini bekliyor.
TAHKİR EDEN ÇEVRELER
6 ABD'de son dönemde Türkiye aleyhine alınan ekonomik yaptırım ve sözde soykırım gibi kararların gerisinde iki ülke ilişkilerini umursamayan gruplar bulunuyor.
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