1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ara tatil için her ilde etkinlik

Bu yıl ilk kez uygulanan bir haftalık ara tatil için MEB, 81 ilde çeşitli etkinlik planları hazırladı. Bunlar arasında satranç kursundan zeka oyunları turnuvasına, güreşten müze ziyaretlerine kadar birçok faaliyet yer alıyor. Etkinlik listesine, "aratatil.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek. Ara tatil 22 Kasım'da bitecek
 16 Kasım 2019 07:06
Yazdır
Ara tatil için her ilde etkinlik

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci için ilk ara tatil dün başladı. Milli Eğitim Bakanlığınca, ara tatilde öğrencilerin hem dinlenmeleri hem de öğrenmeleri amacıyla 81 ilde sanatsal, sportif, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler düzenlenecek. Etkinlik listesine, "aratatil.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek. Bir haftalık tatil programında satranç kursundan zeka oyunları turnuvasına, güreşten müze ziyaretlerine kadar gün gün saat saat birçok aktivite yer alıyor.

KİMİ KEDİ BAKACAK KİMİ YÜZMEYE GİDECEK

Çankaya Gökçe Karataş İlkokulunda öğretmenler dün ders bitiminde öğrencilere ara tatil süresince illerde düzenlenecek etkinliklere katılma tavsiyesinde bulundu. Okulun 3'üncü sınıf öğrencilerinden Ulaş Şahin ara tatilde kedi bakacağını belirterek, "Bir tanıdığımız, ara tatilde kedisini bize getirecek. Ben de ara tatil boyunca o kediye bakacağım. Bir kedinin bakımını üstleneceğim. Ailemle de vakit geçireceğim. Annemle ve babamla oyunlar oynayacağız" dedi. Öğrencilerden Nehir Kara, el sanatları etkinliklerine katılacağını söyleyerek, "Tasarım beceri atölyesinde atkı ve bere öreceğiz. Bu yüzden ara tatilde örgü örmeyi öğreneceğim." diye konuştu. Ara tatilde ailesiyle vakit geçirmek ve oyunlar oynamak istediğini ifade eden Ege Göncü de, "Yüzmeye gideceğim, sportif etkinliklere katılacağım." ifadelerini kullandı. Ara tatilin ardından ilk dönemin ikinci yarısında okullar, 25 Kasım Pazartesi açılacak. Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 arasında olacak.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ajan başını karşı duvara çarpmış
16 Kasım 2019 08:31		 İstanbul'daki arazi İzmir Belediye Meclisi'nde tartışma çıkardı
16 Kasım 2019 08:00
Yeniden Refah'ta ilk büyük kongre
16 Kasım 2019 07:35		 İnfaz indirimini de içeren yargı paketi bütçe sonrasına kaldı
16 Kasım 2019 07:31
7 mesaj kazanım
16 Kasım 2019 06:41		 AK Parti'de yenilenme ve gençleşme atağı
16 Kasım 2019 06:10
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
16 Kasım 2019 00:40		 16 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
16 Kasım 2019 00:15
YÖK Başkanı: O akademisyenleri biz ihraç etmedik
15 Kasım 2019 23:32		 'Bu Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz' anketi
15 Kasım 2019 23:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
İnfaz indirimini de içeren yargı paketi bütçe sonrasına kaldı
Bülent Arınç'ın kızı ve damadı trafik kazası geçirdi
Enkazdan kurtarılan mühendis hayatını kaybetti
Yeniden Refah'ta ilk büyük kongre
Ara tatil için her ilde etkinlik
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 20 yaralı
Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) tarihi yanlış mı?
Özel bankalar da faiz indirim kervanına katıldı
AK Parti'de yenilenme ve gençleşme atağı
7 mesaj kazanım
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
asvel lyon-villeurbanne 1
neyim var portalı 1
Stockholm sendromu 1
15.11.2019 cska moskova vs fenerbahçe maçı 1
halk dili 2
sürpriz kutusu 1
zeljko obradovic'in molada oyuncularına küfretmesi 1
dipsiz göl'ün yok edilmesi 1
zaten amerika'nın yarısı türk 1
SAADET ÖĞRETMEN 2
SON İLANLAR
Trabzon Yorma Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Erenler SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Dalaman SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
İstanbul Beşiktaş Belediyesi Engelli 5 İşçi Alacak
Antalya Büyüksehir Belediyesi 6 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 4 İşçi Alacak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendii
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam