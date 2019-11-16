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Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 20 yaralı
33 DK 060 plakalı yolcu otobüsü Aksaray-Ankara kara yolunun 39. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
|16 Kasım 2019 07:20
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Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen Mersin VİF firmasına ait 33 DK 060 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray-Ankara kara yolunun 39. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
1 ölü,20 yaralı
Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor.
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