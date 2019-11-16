Yeniden Refah'ta ilk büyük kongre
Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve merhum Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın liderliğinde, 23 Kasım 2018'de kurulan Yeniden Refah Partisi yarın ilk kongresini yapacak.
|16 Kasım 2019 07:35
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Parti tarafından kongre dolayısıyla 1,5 ay önce oluşturulan tertip komisyonunca tanıtım, organizasyon ve Siyasi Partiler Kanunu'nca yapılması gereken hukuki çalışmalara yönelik hazırlıklar son ana kadar sürdü. Genel Başkan Fatih Erbakan'ın tek aday olacağı kongre, Ankara Spor Salonu'nda pazar günü "Burada Gelecek Var" sloganıyla gerçekleştirilecek. Kongrede, 50 asil üyenin bulunacağı Merkez Karar Yürütme Kurulu listesi oylamaya sunulacak. Kongreye, Türkiye genelinden bine yakın otobüs ile toplamda 35-40 bin kişinin katılması bekleniyor. Salonun dışına büyük ekranlar kurulacak. Kongreye özel müzikler de ilk defa yayınlanacak. Kongreye İslam dünyasından önemli isimlerin de katılması bekleniyor.
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