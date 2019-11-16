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İnfaz indirimini de içeren yargı paketi bütçe sonrasına kaldı

İkinci yargı paketine gireceği belirtilen infaz indirimi, süresiz nafaka ve erken yaşta evliliklerle ilgili ceza indirimi gibi düzenlemelerin ise ayrı bir yasa teklifi olarak TBMM'ye sunulması kararlaştırıldı. Hem hukuk yargılamalarını hızlandıran 2'nci yargı paketi hem de ceza infaz indirimini öngören teklifin 2020 bütçe görüşmelerinden sonra Meclis'e gelmesi öngörülüyor
 16 Kasım 2019 07:31
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İnfaz indirimini de içeren yargı paketi bütçe sonrasına kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mayıs ayında açıkladığı Yargı Reformu Stratejisi kapsamında, geçtiğimiz günlerde yasalaştırılan yargı paketinin ardından, hukuk yargılamalarını hızlandıracak adımların yer aldığı 2'nci Yargı Paketi üzerindeki çalışmalar da tamamlanma aşamasına geldi. Adalet Bakanlığı bürokratları ve AK Parti hukukçularının üzerinde çalıştığı taslakta, başta miras ve aile hukuku olmak üzere, yargılamayı gerektirmeyen ve 'çekişmesiz yargı' olarak nitelendirilen hizmetlerin noterler aracılığı ile verilmesi öngörülüyor. Mevcut kanunlarda, mahkemelerin görev alanına giren isim ve yaş düzeltmesi, vasiyetnamenin açılması, mirasçı atama belgesinin verilmesi, mirasın reddi beyanının tespit edilmesi ve evlenmeye izin verilmesi gibi işlemlerinin noterlerde yaptırılması öneriliyor. Bu dava konularında "çekişme" olursa, devreye mahkemeler girecek.

Gayrimenkul alım-satım işlemlerinin noterler aracılığıyla yapılmasına da imkan sağlanıyor. Yasa çıktığında, vatandaşlar isterse tapu dairelerine gitmeden, gayrimenkul alım satım işlemlerini noterden yaptırabilecekler.

'ARA BULUCU' ZORUNLULUĞU

Taslak ile kamu idarelerine, aralarındaki bazı uyuşmazlık konularını mahkemeye taşımadan önce, zorunlu olarak arabulucuya gitmeleri zorunluluğu da getiriliyor. Bu kapsamda, idarelerin taraf olduğu bazı uyuşmazlıklarla ilgili olarak zorunlu sulh yoluna gitmelerine ilişkin müstakil bir 'İdari Sulh Kanunu' çıkarılacak. Böylece, bu uyuşmazlıkların mahkemeye intikal etmeden çözümlenmesi amaçlanıyor.

TÜKETİCİ DAVALARI

2'nci Yargı Paketinde, doğrudan tüketici mahkemelerine açılan davaların zorunlu arabuluculuk kapsamına alınması da öngörülüyor. Bu durumda, tüketiciler herhangi bir konuda Tüketici Mahkemesine dava açmadan önce, zorunlu olarak önce arabulucuya başvuracak. Ara bulucudan sonuç alınamaması durumunda mahkemeye başvurulması söz konusu olacak.

BÜTÇE SONRASI GELECEK

İkinci yargı paketine gireceği belirtilen infaz indirimi, süresiz nafaka ve erken yaşta evliliklerle ilgili ceza indirimi gibi düzenlemelerin ise ayrı bir yasa teklifi olarak TBMM'ye sunulması kararlaştırıldı. Hem hukuk yargılamalarını hızlandıran 2'nci yargı paketi hem de ceza infaz indirimini öngören teklifin 2020 bütçe görüşmelerinden sonra Meclis'e gelmesi öngörülüyor. AK Parti kaynakları, 2'nci Yargı Paketi kapsamında hukuk yargılamalarının hızlandırılmasına yönelik adımlar atıldıktan sonra 4 milyondan fazla dosyanın eritileceğini dile getirdi.

SINAV ŞARTI GELİYOR

Taslağa göre, noterlik kurumunun daha işlevsel hale getirilmesi için noter yardımcılığı ihdas edilecek. Ayrıca, noter ve noter yardımcısı olabilmek için sınav zorunluluğu getirilmesi de öngörülüyor.

İCRA İLE ÇOCUK TESLİMİNE SON

Hazırlanan taslak ile ayrıca çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesinin, icra-iflas sistemi dışına çıkarılması ve bu işlemlerin ücretsiz olması da öngörülüyor.

Yücel Kayaoğlu
Türkiye
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