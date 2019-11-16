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İstanbul'daki arazi İzmir Belediye Meclisi'nde tartışma çıkardı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin kasım ayı son birleşiminde İstanbul Beyoğlunda mülkiyeti Büyükşehire ait olduğu ileri sürülen arazinin satışı, AK Partili Meclis üyeleri ile CHPli üyeleri karşı karşıya getirdi
 16 Kasım 2019 08:00
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İstanbul'daki arazi İzmir Belediye Meclisi'nde tartışma çıkardı

İzmir Büyükşehir Belediyesi kasım ayı olağan meclis toplantısının son oturumunu, Başkanvekili Mustafa Özuslu yönetti. Toplantıda şiddet mağduru kadınlara yönelik güçlendirme ve farkındalık yaratmak için İzmir Barosu ile ortak hizmet protokolü imzalanmadı konusu, bir süre meclis üyeleri arasında tartışıldı. CHPnin önergeyi Plan Bütçe, Hukuk ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği komisyonlarına gönderilmesini önerisine, AK Partiden itiraz geldi. AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, önergenin ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonuna gönderilmesini istemediklerini belirterek, şunları söyledi: Ne olduğu belli olmayan bir komisyon. Türkiye Büyük Millet Meclisinde de kadın erkek eşitliği komisyonu olarak yer alıyor. Burada erkeğe mi kadına mı şiddet belli değil! Böyle bir komisyonu biz AK Parti Grubu olarak, başkanımız söyleyecektir, ben şahsen yok hükmünde görüyorum. Bunun üzerine oylama yapıldı. CHP, önergenin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonuna da gönderilmesi için kabul oyu verirken, AK Parti ise reddetti. Karar, oy çokluğu ile kabul edildi.

İstanbulun Beyoğlu ilçesinde bulunan ve mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesine ait olduğu ileri sürülen arsanın satışı da, oturumda gündeme geldi. AK Partili üyeler, komisyonlardan geçen satış kararına karşı çıktı. Konuya dair açıklama yapan Hüsnü Boztepe, İzmiri 15 yıl boyunca yöneten Aziz Kocaoğlunun görev yaptığı döneme ilişkin, Sayın Aziz Kocaoğlunun yer sattığını ben pek hatırlamıyorum. Biz geldik, şu son 6-7 aydır herhalde Seferihisardan kalma bir alışkanlık olacak ki neyimiz var neyimiz yok satılmaya başlandı. Bunlarla beraber şatoyu da satalım o zaman, ki oranın da satılmaması gerekiyor. Örnek olsun diye söyledim dedi. Arazinin satışı, mecliste oy çokluğu ile kabul edildi. (DHA)
DHA
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