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Genç işsizlikte rekor

Türkiye ekonomisi dalgalı bir süreç yaşarken, işsizlik sorunu gün geçtikçe büyüyor. Ağustos 2019 verilerine göre, Türkiye'de işsizlik 4.6 milyona ulaştı. Böylece geçen yılın aynı dönemi baz alındığında işsiz sayısı 980 bin kişi daha arttı. Asıl sorun ise genç işsizlikte. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 6,6 puan yükselerek yüzde 27,4 oldu. Geniş tanımlı genç işsiz sayısı 2 milyon 801 bine çıkarak rekor kırdı
 16 Kasım 2019 07:56
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Genç işsizlikte rekor

Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olan işsizlik durmuyor. İŞKUR'un önceki gün açıkladığı Eylül 2019 raporuna göre, kayıtlı işsizler aylık yüzde 0,3 azaldı. Eylül ayındaki 4.5 milyon kişi olan işsiz sayısı ekim döneminde 4.3 milyona geriledi. Yine İŞKUR'a göre, ağustos ayı sonunda ülkedeki kayıtlı işsiz sayısı 4 milyon 44 bin oldu. Bunların 1 milyon 520 bini ise 15-24 yaş grubundaki genç nüfus. Bu da kayıtlı işsizlerin yüzde 38'ine karşılık geliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerine bakacak olursak, ülke genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 980 bin kişi artarak 4 milyon 650 bin kişiye çıktı. İşsizlik oranı 2,9 puan yükselerek yüzde 14 oldu. İşsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre ise 0,1 puan arttı. Tarım dışı işsizlik oranı 3,5 puanlık artışla yüzde 16,7 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 6,6 puan yükselerek yüzde 27,4 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 2,9 puan artışla yüzde 14,3 olarak gerçekleşti. Asıl sorun ise genç işsizlikte. Genç İşsizler Platformuna göre, 15-34 yaş grubunu içine alan geniş tanımlı genç işsiz sayısı 2 milyon 801 bine çıkarak rekor kırdı. Genç işsizliktekine benzer bir artış; üniversite mezunlarında ve gençlerin eğitim ile istihdama katılma oranlarında da yaşandı. Platform, ayrıca 15-29 yaş grubunda ne eğitimde ne istihdamda olanların sayısının 5 milyon 693 bine ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını belirtti. Platformun paylaşımlarında dikkat çeken diğer bir unsur ise 15-34 yaş grubunu içine alan geniş yaş tanımlı üniversiteli sayısının 957 bine ulaştı.

DİSK- AR'ın yaptığı işsizlikle ilgili açıklamada "Krizin 1 yılında işsizlik artıyor, istihdamdaki azalış sürüyor. Ağustos 2018'de 3 milyon 666 bin olan mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsiz sayısı Ağustos 2019'da 976 bin artarak 4 milyon 642 bine yükseldi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,9 puan artarak yüzde 11,3'ten yüzde 14,2'ye yükseldi. Tarım, inşaat ve turizm mevsimi olan Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında da işsizlik arttı. Hem mevsim etkisinden arındırılmış hem de arındırılmamış işsizlik oranlarında tırmanma yaşanırken, en yoğun artış genç ve kadın işsizliğinde gerçekleşti. Ücretsiz aile işçilerinin yoğun olduğu tarım sektörü hariç tutulduğunda tarım dışı işsizlikte ki artış da dikkat çekicidir. Ağustos 2018'de yüzde 13,2 olan mevsim etkisinden arındırılmış tarım dışı işsizlik Ağustos 2019'da yüzde 16,6'ya yükseldi" denildi.

KAMU 4.6 MİLYON KİŞİYE ULAŞTI

Bu yılın 3'üncü döneminde toplam kamu istihdamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artarak 4 milyon 612 bin kişiyi buldu. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 66 bin kişi artarak 28 milyon 68 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puan artarak yüzde 45,6 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 18 bin kişi azalarak 4 milyon 642 bin kişi olarak gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı değişim göstermeyerek yüzde 53,1'de kaldı. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, hizmet sektöründe 141 bin kişi artarken, sanayi sektöründe 49 bin, inşaat sektöründe 24 bin, tarım sektöründe 3 bin kişi azaldı.

İSTİHDAMDA AZALIŞ SÜRDÜ

TÜİK verilerine göre, istihdam edilenlerin sayısı ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 789 bin kişi azalarak 28 milyon 529 bin kişi oldu. İstihdam oranı da 2 puanlık azalışla yüzde 46,3'e geriledi. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 94 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 695 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,6'sı tarım, yüzde 19,5'i sanayi, yüzde 5,5'i inşaat, yüzde 55,4'ü ise hizmet sektöründe yer aldı. Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,2 puan, hizmet sektörünün payı 1,4 puan artarken, inşaat sektörünün payı 1,6 puan azaldı. Sanayi sektörünün payında ise değişim olmadı.

KAYITSIZ ÇALIŞAN SAYISI YÜKSELİYOR

İş gücü, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 191 bin kişi artarak 33 milyon 180 bin kişi olurken, iş gücüne katılım oranı 0,4 puan azalışla yüzde 53,9'a geriledi. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,9 puan gerileyerek yüzde 73,2'ye inerken, kadınlarda 0,1 puanlık artışla yüzde 35'e ulaştı. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 2,1 puan artarak yüzde 36,1'e yükseldi. Tarım dışı sektörlerde kayıt dışı çalışanların oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 1,3 puan artarak yüzde 23,4 oldu.

İŞSİZ SAYISI BİR AYDA 54 BİN KİŞİ ARTTI

Son bir aylık verilere bakacak olursak, Temmuz 2019'da 4 milyon 596 bin olan işsiz sayısının Ağustos 2019'da 4 milyon 650 bine çıktığı görülüyor. İstihdam tarafında da artış yaşanmış. Temmuz 2019'da 28 milyon 517 bin kişi istihdam edilirken, bir ay içinde bu sayı 28 milyon 529'a ulaştı. Son bir ayda toplamda 12 bin kişinin istihdam edildiği görüldü.

ALİ YILDIRIM

Türkiye
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