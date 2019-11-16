Tüketici gıdayı kesti ama cirolar arttı

Perakende satış hacmi eylül ayında artış kaydetti. Tüketici bu dönemde takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, gıda alışverişini azalttı. Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin perakende satış hacmi endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,6 otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,7 gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,7 artış gösterdi. Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 yükseldi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2 gerilerken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,7 otomotiv yakıtı satışları da yüzde 4,4 artış olarak kayıtlara geçti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,2 yükseldi. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,1 gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,2 artış gösterirken otomotiv yakıtı satışları yüzde 1 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro, eylülde yıllık bazda yüzde 11,2 yükseldi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 16,1 gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,3 otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,8 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi aylık bazda da yüzde 2,8 arttı.

SANAYİDE DÜŞÜŞ SÜRDÜ: Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,7 arttı.

İNŞAAT HALA TOPARLANAMADI: Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.1 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1.4 azaldı.

TİCARETTE CİROLAR ARTIYOR: Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.8 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 4.7 arttı.

HİZMET SEKTÖRÜNÜN KEYFİ YERİNDE: Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.7 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 08 arttı.