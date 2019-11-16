1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tüketici gıdayı kesti ama cirolar arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi yükseldi. Eylül ayında gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2 geriledi. Gıda dışı satışlar yüzde 4,7 otomotiv yakıtı satışları da yüzde 4,4 arttı. Düşen gıda alışverişi karşında cirolar aynı dönemde yüzde 1,2'lik artış kaydetti.
 16 Kasım 2019 08:26
Yazdır
Tüketici gıdayı kesti ama cirolar arttı

Perakende satış hacmi eylül ayında artış kaydetti. Tüketici bu dönemde takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, gıda alışverişini azalttı. Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin perakende satış hacmi endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,6 otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,7 gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,7 artış gösterdi. Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 yükseldi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2 gerilerken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,7 otomotiv yakıtı satışları da yüzde 4,4 artış olarak kayıtlara geçti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,2 yükseldi. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,1 gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,2 artış gösterirken otomotiv yakıtı satışları yüzde 1 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro, eylülde yıllık bazda yüzde 11,2 yükseldi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 16,1 gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,3 otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,8 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi aylık bazda da yüzde 2,8 arttı.

SANAYİDE DÜŞÜŞ SÜRDÜ: Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,7 arttı.

İNŞAAT HALA TOPARLANAMADI: Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.1 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1.4 azaldı.

TİCARETTE CİROLAR ARTIYOR: Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.8 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 4.7 arttı.

HİZMET SEKTÖRÜNÜN KEYFİ YERİNDE: Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.7 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 08 arttı.

Karar
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye 'AB ile ticarette' fazla verdi
15 Kasım 2019 14:02		 Kış lastiği takma ücreti 60 liradan başlıyor
14 Kasım 2019 11:58
'Uçak kargo' parası alıp karayoluyla gönderiyorlar
14 Kasım 2019 06:51		 90 bin işyeriyle görüşüldü. İşte en çok eleman ihtiyacı olan meslekler
13 Kasım 2019 09:21
Şirketlerin vergi borcu çalışana yük oluyor
13 Kasım 2019 08:15		 Fitch, Türk bankalarının görünümünü yükseltti
12 Kasım 2019 16:00
THY, ekimde 6,6 milyon yolcu taşıdı
12 Kasım 2019 15:20		 Sağlık harcamaları 2018'de 165 milyar lirayı geçti
12 Kasım 2019 13:49
Bekarlar gününde çılgınca alışveriş yaptık
12 Kasım 2019 08:46		 Tanesi 50 liraya satılan mango üreticinin yeni gözdesi
10 Kasım 2019 13:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
İnfaz indirimini de içeren yargı paketi bütçe sonrasına kaldı
Bülent Arınç'ın kızı ve damadı trafik kazası geçirdi
Enkazdan kurtarılan mühendis hayatını kaybetti
Yeniden Refah'ta ilk büyük kongre
Ara tatil için her ilde etkinlik
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 20 yaralı
Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) tarihi yanlış mı?
Özel bankalar da faiz indirim kervanına katıldı
AK Parti'de yenilenme ve gençleşme atağı
7 mesaj kazanım
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
asvel lyon-villeurbanne 1
zaten amerika'nın yarısı türk 1
dipsiz göl'ün yok edilmesi 1
sorunsal sorunsalı 2
aya 1
14.11.2019 türkiye vs izlanda maçı 3
neyim var portalı 1
Stockholm sendromu 1
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 4
cem yılmaz'ın haluk levent'e vurgun yaptılar demesi 1
SON İLANLAR
Trabzon Yorma Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Erenler SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Dalaman SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
İstanbul Beşiktaş Belediyesi Engelli 5 İşçi Alacak
Antalya Büyüksehir Belediyesi 6 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 4 İşçi Alacak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendii
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam