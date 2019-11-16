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Bülent Arınç'ın kızı ve damadı trafik kazası geçirdi

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ın kızı, damadı ve torunları trafik kazası geçirdi. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan Yeter, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
 16 Kasım 2019 08:35
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Bülent Arınç'ın kızı ve damadı trafik kazası geçirdi

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ın kızı, damadı ve torunları trafik kazası geçirdi. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan Yeter, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaza, Yozgat'ın Aydıncık İlçesi Baydiğin Beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ın Tokat'ta Kardiyolog olarak görev yaptığı öğrenilen damadı Doç. Dr. Ekrem Yeter, kızı Ayşenur Arınç Yeter ve çocukları Mehmet Akif, Şamil ve Zeynep Reyyan Yeter'in içerisinde bulunduğu otomobil Ankara'ya giderken kaza yaptı. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan Yeter ailesi, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kazayı duyan Vali Mustafa Çiftçi, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı hastaneye gelerek bilgi aldı.
İhlas Haber Ajansı
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