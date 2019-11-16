Ajan başını karşı duvara çarpmış
|16 Kasım 2019 08:31
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İstanbul Beyoğlu'nda ofisinin olduğu binanın önünde ölü bulunan İngiliz eski subayı James Gustaf Edward Le Mesurier ile ilgili soruşturma sürüyor. Le Mesurier'nin İsveç asıllı eşi Emma Hedvig Christina Winberg ifadesinde eşinin en son yakın arkadaşları Faruk Habib ile o akşam 2 saat görüştüğünü anlatmıştı. Cinayet Masası ekipleri, Kanada vatandaşı olduğu belirlenen Faruk Habib'i emniyete çağırdı. Habib, emniyetteki ifadesinde pazar günü Beyoğlu'ndaki ofiste 16.00'da Le Mesurier ile görüştüğünü doğruladı. Habib ifadesinde şunları söyledi: Kedisini çok uzun zamandır tanıyorum. Ben de Beyaz Baretliler üyesiyim. Eve geldiğimde James çok tedirgindi. Hastaneye gitmişsin neden bu kadar streslisin? Bu tedirginliğin sebebi ne? dedim. Bir sorun olmadığını söyledi. Ardından sohbet etmeye başladık. Saat 18.00 sıralarında ofisten ayrıldım. Ofiste eşi ile James dışında kimse yoktu."
YARI ÇIPLAK ATLADI
Olay yeri incelemesinde Le Muserier'nin atladığı pencerede herhangi bir boğuşma izi ya da taşımaya yönelik sürtünme izine rastlanılmadığı öğrenildi. Le Mesurier'nin ayaklarının üzerine düştüğü ilk raporda kesinleşirken düştükten sonra kafasını karşı duvara çarptığı da belirlendi. Le Mesurier'nin düştüğünde üzerinde iç çamaşırı ve bir atlet olduğu kayıtlara geçildi.
Yunus Emre Kavak
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