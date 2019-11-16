Özel bankalar da faiz indirim kervanına katıldı

Merkez Bankası'nın 25 Temmuz'da başladığı ve üç toplantıda gerçekleştirdiği 10 puanlık faiz indiriminin ardından, kamu bankalarının konutta öncülüğünü üstlendiği kampanyaya özel bankalar da katılmaya başladı. Kamu bankalarının faizi yüzde 1'in altına çekmesinin ardından 28 Haziran'da yüzde 22.23 olan konut kredisi ortalama yıllık faizi, 8 Kasım'da yüzde 13.01'e geriledi.

ÖZELLER % 1'İN ALTINA ÇEKTİ

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın 31 Ekim'de yaptığı "Öncü kamu bankaları olmakla birlikte özel bankalar da son dönemde rekabetçi olmaya başladı" açıklaması, rakamlara da yansımaya başladı. Özel bankalardan beklenen yüzde 1'in altında konut kredisi hamlesi geldi. ING Türkiye'nin faiz oranını yüzde 0.98'e düşürmesinin ardından, bir atak da TEB'den geldi. Banka dün konut kredisi faiz oranını yüzde 0.99'a çekerek indirim furyasına dahil oldu. Kar oranını, Türkiye Finans Katılım Bankası yüzde 0.99'a, Kuveyt Türk ise yüzde 0.98'e düşürdü. Gayrimenkul sektörü temsilcilerine göre, psikolojik sınır olarak kabul edilen yüzde 1 faiz oranının altında bir seçenekle daha fazla tüketici konut kredisinden faydalanabilecek.

30 BİN TL CEPTE KALIYOR

Faiz oranlarını indiren bankalar arasındaki en uygun oran olan yüzde 0.98 üzerinden 300 bin liralık tutarda konut kredisi kullanıldığı takdirde, toplam ödeme 511 bin, aylık taksitler de 4 bin 262 liraya iniyor. Bankaların faiz indirimi yapmadan önceki uygulanan oranlarla (ortalama yüzde 1.1) 300 bin liralık tutar için geri ödeme 541 bin, aylık taksit ise 4 bin 514 liraya geliyordu.

TALEP HAREKETE GEÇECEK

TÜM banka ve finans kuruluşlarının konut kredisi faizini bir süredir düşürmesini beklediklerini belirten KONUTDER Başkanı Altan Elmas, bu desteğin tüketicinin konut talebini harekete geçirmek için büyük önem taşıdığını söyledi. Elmas, "Bunun genele yayılması sektörün yeni bir ivme kazanması, tüketicinin ev sahibi olması, yatırım yapması ve ekonomiye katkı anlamında çok önemli" dedi.

TÜKETİCİ GERİ ÇEVRİLMESİN

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, "Özel bankaların katılması, olumlu ancak kağıt üzerinde yapılan bu indirimlerin satışlara reel olarak yansıyabilmesi için kredi talep eden alıcıların, bankalar tarafından geri çevrilmemesi gerekiyor. Özel bankaların müşterilerin kredibilitelerini revize etmelerini bekliyoruz" diye konuştu.

Seda Tabak