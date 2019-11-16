ALES, yarın 88 sınav merkezinde düzenlenecek
|16 Kasım 2019 09:11
|Yazdır
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3), pazar günü 81 ildeki 88 sınav merkezinde uygulanacak.
Geçmiş yıllarda ilkbahar ve sonbahar dönemleri olmak üzere yılda 2 defa yapılan fakat yoğun talep nedeniyle Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) 2018'den itibaren yılda 3 kez düzenlenmesi kararı alınan ALES, 17 Kasım Pazar günü yapılacak.
Türkiye'de ve yurt dışında lisansüstü eğitim almak isteyen adayların katıldığı ALES/3, 81 ildeki 88 sınav merkezinde düzenlenecek. Saat 10.15'te başlayacak ALES'te adaylara ellişer sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak ve 150 dakika süre tanınacak.
Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik değil, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.
Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
ALES/3'e katılacak adaylardan kimliğini kaybedenlerin mağdur olmaması için illerde nöbetçi nüfus müdürlükleri görev yapacak. Sınav günü açık olacak nöbetçi nüfus müdürlüklerinin listesine ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.
ÖSYM takvimine göre, sınav sonuçları 12 Aralık'ta açıklanacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Temizlik denetimi 'görünmez spreyle' sağlanacak
14 Kasım 2019 17:29
|Zeytin yağında doğru bilinen yanlışlar
14 Kasım 2019 13:34
|YÖK'ten ihtisaslaşan üniversitelere kadro tavkiyesi
14 Kasım 2019 12:19
|Teknoloji fakültelerinin dekanları YÖK'te buluştu
14 Kasım 2019 11:41
|Doçentlik belgeleri artık e-Devlet'te
13 Kasım 2019 09:56
|İTÜ: İmamoğlu'nun dayandığı rapor, kurumsal görüşümüz değil
12 Kasım 2019 21:45
|Üniversiteliler interneti 'yalnız' oldukları için kullanıyor
12 Kasım 2019 11:14
|Açıköğretim Sisteminin yürüttüğü 32 araştırma görücüye çıktı
09 Kasım 2019 12:14
|YÖK Atlas verileri güncellendi
09 Kasım 2019 11:50
|Üniversitede toplu istifa...Bir grup akademisyen dilekçe verdi
07 Kasım 2019 14:41