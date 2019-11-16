Hareketli belediyelere ödül
|16 Kasım 2019 09:43
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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Avrupa Hareketlilik Haftası'na en aktif katılan belediyeleri belirleyerek, 64 belediye arasından 15'ini ödüllendirdi.
TBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Birliği Komisyonunun kentlerde hareketliliği artırmak, güvenli yürüyüş ve bisiklet yollarıyla erişilebilir şehirler oluşturmak ve belediyelerin kalıcı tedbirler almasını teşvik etmek amacıyla her yıl düzenlendiği Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, bu yıl ilk defa en aktif katılım sağlayan belediyelere Avrupa Hareketlilik Haftası Ulusal Ödülü verilmesi kararlaştırıldı.
Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Şükrü Karatepe başkanlığında, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak, AB Başkanlığı Katılım Politikası Daire Başkanı Elif Kurşunlu ve AB Türkiye Delegasyonu Basın Müşaviri Miray Akdağ'dan oluşan Ulusal Ödül Jürisi 6 Kasım'da toplanarak belediyelerin hafta kapsamındaki etkinlikleri değerlendirdi.
Yapılan değerlendirmeler sonucu "Avrupa Hareketlilik Haftası Faaliyetleri", "Kalıcı Önlemler" ve "22 Eylül Arabasız Gün" şartlarını yerine getiren 39 belediyeden 15'i ödül almaya hak kazandı. Ayrıca "Hafta Faaliyetleri" kategorisinde afişler, sosyal medya paylaşımları, bilgilendirmeler, müzik dinletileri, film gösterimleri, trafik eğitimleri, geniş katılımlı yürüyüşler gibi etkinlikler ele alındı.
Bisiklet yollarının geliştirilmesi, bisiklet park alanları yapımı, yeşil alanların geliştirilmesi, engelli rampaları, toplu ulaşım ağlarının genişletilmesi gibi çalışmalar da "Kalıcı Önlemler" kategorisinde ve "22 Eylül Arabasız Gün" etkinliğinde ise toplu ulaşım araçlarının ve bisiklet paylaşım sisteminin tüm gün ücretsiz hale getirilmesi, cadde ve bulvarların kısmi zamanlı olarak sadece yaya kullanımına açılması gibi faaliyetler değerlendirildi.
Açıklamada, ödül almaya layık görülen belediyeler şu şekilde yer aldı:
Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Konya Büyükşehir belediyelerinin yanı sıra Isparta, Mezitli, Niğde, Sultanbeyli, Toroslar, Bulancak, Bartın, Ahmetbey, Çivril ve Tirebolu gibi il ve ilçe belediyeleri de ödül almaya hak kazandı.
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