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İstanbul'da silahlı kavga: 3 ölü 1 yaralı
Pendik'te akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı
|16 Kasım 2019 10:59
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Pendik'te akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.
Olay saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. henüz
bilinmeyen nedenle aynı aileden 4 kişiye kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda
Orhan Yılmaz, Rabia Yılmaz ve Ahmet Yılmaz öldü, Ayhan Yılmaz ise yaralandı.
Saldırgan olay sonrası gözaltına alındı.
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