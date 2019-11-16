Genelkurmay 'çatı' davası hükmü istinafa taşındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin 224 sanıklı "çatı" davada görevli cumhuriyet savcısı, 65 sanık yönünden verilen hükmü istinafa taşıdı.

Cumhuriyet Savcısı Bülent Karakuş, istinaf dilekçesini, Ankara Bölge Adliye Mahkemesine iletilmek üzere davayı karara bağlayan Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesine sundu.

Dilekçede eski korgeneraller İlhan Talu ve Salih Ulusoy, eski tümgeneraller Osman Ünlü, Baki Kavun ve Oğuz Serhad Habipoğlu, eski tuğgeneraller Özkan Aydoğdu, Ünsal Coşkun, Murat Aygün, Ahmet Bican Kırker, Mehmet Ali Pazarlıoğlu, Uğur Şahin, Yusuf Güleç; eski tuğamiral Mustafa Sözer; eski albaylar Ali Yazıcı, Doğan Öztürk, Nuri Gayır, Ramazan Gözel, Osman Kardal, İlyas Bilgiş, Cengiz Aydın, Vural Akyıldırım; eski yarbaylar Gökhan Eski, Mehmet Şahin, Halil Gül, Özcan Karacan, Savaş Kabaklı, Hüseyin Hakan Öcal, Ertuğrul Terzi, Özcan Kurt, Özgür Solakoğlu, Murat Mala, Mustafa Çakmaktaşı; eski binbaşılar Fatih Koç, Sinan Yılmaz, Yusuf Akdemir, Ahmet Yıldız, Güven Keskin, Emrah Ilgaz, Serkan Kılıç, Nahsen Fıstıkçı, Fatih Misir, Aziz Onur, Ahmet Albayrak, Okan Kurt, Kenan Yıldırım; eski yüzbaşılar Ali Emre Eral, Gökhan Akdağ, Yalçın Gür, Mehmet Demir, Sedat Taşkın; eski üsteğmenler Mehmet Akçara, Cihangir Şenlik ve Kübra Yavuz; eski astsubaylar İbrahim Karadağ, Hasan Hüseyin Sarıtarla, Bayram Aydemir, Mehmet Adıgüzel, Murat Bingül, Halil İbrahim Karabal, Veysel Tokmak, Ersin Eker, Uğur Kent ile sivil sanıklar Mehmet Uslu, Ramazan Cömert ve Birol Kurubaş hakkındaki kararlar yönünden yapılan istinaf başvurusunun gerekçeleri yer aldı.

Dilekçede, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan takdiri indirimle müebbet hapse çarptırılan sanıklar eski korgeneral İlhan Talu ile eski albay Osman Kardal'ın "örgüt yöneticisi" sıfatıyla darbe girişimi gecesi yaşanan bütün eylemlerden sorumlu tutulmaları ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 139 kişiyi "kasten öldürme" suçundan 141'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edildi.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan ve "Cumhurbaşkanına suikast" suçundan halen Muğla'da yargılanan eski Cumhurbaşkanı Başyaveri Ali Yazıcı'nın 139 kez "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması istendi.

"Terör örgütü üyeliğinden" 7,5 yıl hapse çarptırılan eski korgeneral Salih Ulusoy'un "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken, yargılandığı başka bir davada "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet alan sanıklar eski tümgeneral Osman Ünlü ve eski tuğgeneral Murat Aygün'ün de "örgüt yöneticisi" olarak "Cumhurbaşkanına suikast" ve 139 kez "kasten öldürme" suçundan 140'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edildi.

- Beraat eden eski tümgeneral Kavun için "ağırlaştırılmış müebbet" talebi

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker için "Cumhurbaşkanına suikast" ve 139 kez "kasten öldürme" suçundan toplam 140 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis isteminde bulunulurken tüm suçlamalardan beraatine hükmedilen eski tümgeneral Baki Kavun'un "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması istendi.

"Örgüt üyeliği" suçundan çeşitli sürede hapis cezası alan sanıklar Özgür Solakoğlu, Bayram Aydemir, Emrah Ilgaz, İlyas Bilgiş, Mehmet Demir, Oğuz Serhad Habiboğlu, Veysal Tokmak, Mustafa Sözer, Halil İbrahim Karabal, Mehmet Arif Pazarlıoğlu, Uğur Şahin, Salih Ulusoy, Nahsen Fıstıkçı, Özcan Kurt, Yalçın Gür, Murat Bingül, Vural Akyıldırım ve Mehmet Adıgüzel'in "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkumiyetleri talep edildi.

Mahkeme, sanıklardan Ramazan Gözel ve Doğan Öztürk'ü "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ile 10 kişiyi "kasten öldürmek" suçundan 11'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etmişti. Savcının istinaf dilekçesinde Gözel ve Öztürk'ün girişim gecesi şehit olan 129 kişi ile "Cumhurbaşkanına suikast" suçlarından 130'ar kez daha ağırlaştırılmış müebbete çarptırılmaları istendi.

Mahkemenin 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdığı sanıklar Ünsal Coşkun, Mehmet Şahin ve Halil Gül için girişim gecesi şehit olan 111 kişi ile "Cumhurbaşkanına suikast" suçlarından 112'şer kez daha, aynı davada 30 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis alan Özcan Karacan için ise 111 kişinin şehit edilmesine ilişkin 111 kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulunuldu.

Sanıklardan mahkemenin 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum ettiği eski yarbay Savaş Kabaklı için "Cumhurbaşkanına suikast" ve 123 kişiyi "kasten öldürmek" suçlarından 124 kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilirken "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve bir sivilin öldürülmesine ilişkin iki defa ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Ertuğrul Terzi'nin de "Cumhurbaşkanına suikast" ve "kasten öldürme" suçlarından 139 kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

İstanbul'daki ana darbe davasında 88 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan ve bu nedenle "çatı" davada beraatine karar verilen Özkan Aydoğdu'nun da "örgüt yöneticisi" olarak tüm suçlardan sorumlu tutulması istenen dilekçede, Aydoğdu'nun "Cumhurbaşkanına suikast" ve "kasten öldürme" suçlarından 53 kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen sanıklar Gökhan Akdağ, Yusuf Güleç, Cengiz Aydın, Güven Keskin, Ahmet Yıldız, Hüseyin Hakan Öcal, Nuri Gayır, Mehmet Akçara'nın Genelkurmay karargahındaki şehitler için "kasten öldürme" suçundan 10'ar kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapisleri istendi.

Sanıklar Murat Mala ve Okan Kurt için "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve karargahtaki şehitlere ilişkin 11'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulunulurken, mahkemenin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan süreli hapis cezasına çarptırdığı sanıklar Ali Emre Erol, Fatih Koç, Serkan Kılıç ve Hasan Hüseyin Sarıtarla'nın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edildi.

Tüm suçlardan beraat eden sanıklar Aziz Onur, Ersin Eker, Ahmet Albayrak, Kenan Yıldırım, Fatih Misir, Sinan Yılmaz, Cihangir Şenlik, Mustafa Çakmak, Yusuf Akdemir ve Sedat Taşkın'ın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet; beraat eden diğer sanıklar Ramazan Cömert, Mehmet Uslu ve Kübra Yavuz'un "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15'er yıla kadar mahkumiyetleri istendi.

Dilekçede sanıklardan 11 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Gökhan Eski ve İbrahim Karadağ ile bir kez aynı cezaya çarptırılan Birol Kurubaş hakkında bazı suçlamalar yönünden hüküm kurulmadığı belirtilerek, bu sanıklar hakkında söz konusu suçlamalar yönünden de hüküm kurulması talebinde bulunuldu.

Dilekçede, "örgüt yöneticisi" oldukları gerekçesiyle girişim gecesi gerçekleştirilen bütün eylemlerden sorumlu tutulmaları istenen sanıkların "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından da cezalandırılmaları gerektiği ifade edildi.