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FETÖ'nün 'finans yapılanması' soruşturmasında tutuklu sayısı 12'e çıktı

Adana'daki soruşturma kapsamında örgütün Türkiye'deki finans yapılanmasını 2001'de ABD'ye giden ve New Jersey eyaletinde fabrikası bulunan zanlının yönettiği, Malatya'da yakalanan sözde "Türkiye finans sorumlusunun" da bu kişiden aldığı talimatlarla para akışını sağladığı belirlendi
 16 Kasım 2019 11:14
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FETÖ'nün 'finans yapılanması' soruşturmasında tutuklu sayısı 12'e çıktı

Adana merkezli 28 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda tutuklananların sayısı 12'ye yükseldi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, 24 Ekim'in ardından 4 Kasım'da düzenlenen ikinci operasyonda gözaltına alınan 7 kişinin daha işlemleri tamamlandı.

Soruşturmaya ilişkin ulaşılan yeni bilgilere göre, örgütün sözde Türkiye'deki finans yapılanmasını 2001'de ABD'ye giden ve New Jersey eyaletinde fabrikası bulunan Uğur Ö'nün yönettiği, Malatya'da yakalanarak tutuklanan "Türkiye finans sorumlusu" A.K'nin de bu kişiden aldığı talimatlarla para akışını sağladığı belirlendi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan Uğur Ö'nün, A.K'nin şirketine para aktararak ve Türkiye'deki bazı iş insanlarından para toplanması talimatını vererek, örgüt üyeleri ve ailelerine para aktarılmasını sağladığı tespit edildi.

Şüpheliler arasındaki Melek Ö'nün de kuryelik yaptığı, bu kapsamda Samsun'dan kitap arasına koyup örgütle bağlantılı bir kadına kargoyla gönderdiği bin doların ekiplerce ele geçirilmesi üzerine gözaltına alındığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 2'si tutuklandı, Melek Ö'nün de arasında olduğu 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylelikle, soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 12'ye, adli kontrolle serbest bırakılanların sayısı 39'a yükseldi.

Ekipler, hakkında gözaltı kararı bulunan 8 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Operasyonlar

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 24 Ekim ve 4 Kasım'da 28 ilde düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 59 kişiden 51'i yakalanmıştı.

Daha önce haklarında işlem yapılan FETÖ üyelerine ve ailelerine para aktarılmasını sağlayarak örgütün çözülmesini engellemeye çalıştıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 44 şüpheliden 10'u tutuklanmış, 34'ü adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
Anadolu Ajansı
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