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MEB'den BİLSEM öğretmenlerine özel mesleki gelişim programı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Bilim ve Sanat Merkezlerinde görevli öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimi için kapsamlı bir paket program hazırlandı
 16 Kasım 2019 11:06
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MEB'den BİLSEM öğretmenlerine özel mesleki gelişim programı

- Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) görevli öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimini, ülkenin alanlarında deneyimli kurumlarının desteğiyle tamamlayacaklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), BİLSEM'lerde görev yapan öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimi için kapsamlı bir paket program hazırlandı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl sektörlerle kurdukları iş birlikleri sonucunda mesleki gelişim eğitimi alan mesleki ve teknik ortaöğretim öğretmenlerinin sayısının geçen yıla göre 6 kat arttığına işaret etti.

Aynı yaklaşımı BİLSEM'lerde görevli öğretmenler için uygulamaya başladıklarını belirten Özer, "Bu kapsamda yaptığımız iş birlikleri çerçevesinde, BİLSEM'lerde görevli öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimini ülkemizin deneyimli kurum ve kuruluşlarının desteğiyle tamamlayacağız." dedi.

Özer, ilk olarak 595 BİLSEM öğretmenine mesleki gelişim eğitimi verileceğini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"BİLSEM'lerde görev yapan 142 bilişim teknolojileri öğretmenine HAVELSAN, 200 görsel sanatlar öğretmenine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 172 müzik öğretmenine İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, 81 teknoloji ve tasarım öğretmenine Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından eğitim verilecek."

Kurumların, öğretmen eğitimlerine verdiği desteğin önemine işaret eden Özer, "Öğretmenlerimizin eğitimine destek veren İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca'ya, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi'ye, HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay'a ve Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'a şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu süreçleri başarıyla yürüten Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili ve çalışma ekibine de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- BİLSEM öğretmenlerine uzaktan eğitimle yüksek lisans

Özer, mesleki gelişim eğitimlerinin yanında BİLSEM'lerde görev yapan öğretmenlerin lisansüstü eğitimlerini de desteklediklerinin altını çizerek, "Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. BİLSEM'lerde görev yapan ve lisansüstü eğitim yapmamış öğretmenlerimize uzaktan eğitim yoluyla yüksek lisans eğitimi imkanı sağlayabilmek için yaptığımız çalışmalarda da son aşamaya geldik. Yakında bu imkanı da sağlamış olacağız." açıklamasında bulundu.
Anadolu Ajansı
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