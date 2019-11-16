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Fiyatındaki dalgalanma, altın kredisine talebi azalttı

Bankalar tarafından kuyum sektörüne kullandırılan altın kredisi miktarı, yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 9,7 azalarak 5 milyar 190,6 bin lira düzeyine geriledi- Bu dönemde altın kredisine talebin azalmasında, gram altın fiyatlarının 216,3-316,7 lira geniş bandında dalgalanması etkili oldu
 16 Kasım 2019 11:28
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Fiyatındaki dalgalanma, altın kredisine talebi azalttı

Kuyum sektörü tarafından ocak-eylül döneminde kullanılan altın kredisi miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 azalarak 5 milyar 190,6 milyon liraya gerilerken, söz konusu düşüşte altın fiyatlarının geniş bir bantta dalgalanması etkili oldu.

Altın kredileri; işletme sermayesini güçlendirmesi, finansman gideri oluşturması, dolar veya TL kredilere göre şirketlerin altın sermayesini kur riskine karşı koruması gibi avantajlarla bankalar tarafından kuyum sektörüne yönelik geliştirilen bir ürün olarak dikkati çekiyor.

Bu doğrultuda altın fiyatlarındaki dalgalanma, söz konusu ürünün kuyum sektörü tarafından tercih edilmesini etkiliyor.

Gram altın fiyatlarının ocak-eylül döneminde en düşük 216,3 lira ve en yüksek 316,7 lira seviyelerini görerek geniş bir bant aralığında hareket etmesi, altının bir borçlanma aracı olarak kullanımını da olumsuz etkiledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, altın imalatçısı, ihracatçısı ve kuyumcular olmak üzere kuyum sektörü tarafından ocak-eylül döneminde 5 milyar 190 milyon 624 bin liralık altın kredisi kullanıldı.

Söz konusu rakam geçen yılın 9 ayında 5 milyar 745 milyon 297 bin lira düzeyinde bulunurken, bu da söz konusu ürüne talebin geçen bir yılda yüzde 9,7 azaldığını ortaya koydu.

- Altın kredilerinin yüzde 75,2'si İstanbul'da kullandırıldı

Altın kredisinin ocak-eylül döneminde en fazla kullandırıldığı kent, 3 milyar 903 milyon 775 bin liralık büyüklükle İstanbul oldu. Bu rakam, Türkiye'de verilen altın kredilerinin yüzde 75,2'sinin İstanbul'da kullandırıldığını gösterdi.

Aynı dönemde İzmir, 99 milyon 351 bin lirayla en fazla altın kredisi kullandıran ikinci kent olurken, Bursa 96 milyon 928 bin lirayla üçüncü sırada geldi.

Bu yılın ocak-eylül döneminde Çorum'da 94 milyon 296 bin liralık, Trabzon'da 82 milyon 840 bin liralık, Ankara'da 67 milyon 198 bin liralık, Kayseri'de 57 milyon 779 bin liralık ve Antalya'da 51 milyon 906 bin liralık altın kredisi kullandırıldı.

Hakkari, Bayburt, Iğdır, Siirt, Tunceli, Gümüşhane, Karaman ve Sinop'ta kuyum sektörünün yılın 9 ayında hiç altın kredisi kullanmadığı görüldü.

- Talep artışı en fazla Çorum'da

Bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre, altın kredisine talebin en fazla arttığı kent Çorum oldu. Bu dönemde Çorum'da kullandırılan altın kredisi miktarı 46 milyon 899 bin liralık artışla neredeyse iki katına çıkarak 97 milyon 296 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Çorum'un ardından altın kredisi miktarında en fazla artış yaşanan kentler Elazığ, Giresun, Zonguldak şeklinde sıralandı.

Altın kredisi kullanımı 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre Elazığ'da 5 milyar 690 milyon liralık, Giresun'da 5 milyar 559 milyon liralık ve Zonguldak'ta 4 milyar 994 milyon liralık artış kaydetti.

Böylece altın kredisi artışında öne çıkan 4 kentten 3'ünün Karadeniz Bölgesi'nde yer alması dikkati çekti.

BDDK verilerine göre, 2018 ve 2019'un ocak-eylül dönemlerinde kentler bazında altın kredisi kullanım miktarı ve değişimi şöyle:

KENTLER Ocak-Eylül 2019 (Bin lira) Ocak-Eylül 2018 (Bin lira) Fark (miktar-bin lira)
ADANA 41.986 129.145 -87.159
ADIYAMAN 1.579 1.746 -167
AFYONKARAHİSAR 12.698 14.221 -1.523
AĞRI 986 880 106
AKSARAY 3.595 2.752 843
AMASYA 3.015 5.117 -2.102
ANKARA 67.198 84.256 -17.058
ANTALYA 51.906 70.097 -18.191
ARDAHAN 256 363 -107
ARTVİN 4.277 4.893 -616
AYDIN 21.903 31.861 -9.958
BALIKESİR 13.605 20.271 -6.666
BARTIN 1.237 1.373 -136
BATMAN 44 3.564 -3.520
BAYBURT 0 1.804 -1.804
BİLECİK 173 263 -90
BİNGÖL 1.929 2.044 -115
BİTLİS 2.427 4.633 -2.206
BOLU 696 5.321 -4.625
BURDUR 6.863 2.819 4.044
BURSA 96.928 134.755 -37.827
ÇANAKKALE 5.089 13.027 -7.938
ÇANKIRI 3.655 3.221 434
ÇORUM 94.296 47.397 46.899
DENİZLİ 20.822 24.800 -3.978
DİYARBAKIR 25.447 28.739 -3.292
DÜZCE 2.770 3.636 -866
EDİRNE 6.634 8.096 -1.462
ELAZIĞ 13.679 7.989 5.690
ERZİNCAN 24 486 -462
ERZURUM 2.468 2.993 -525
ESKİŞEHİR 16.491 19.675 -3.184
GAZİANTEP 38.247 43.258 -5.011
GİRESUN 19.115 13.556 5.559
GÜMÜŞHANE 0 0 0
HAKKARİ 0 5.469 -5.469
HATAY 6.453 6.921 -468
IĞDIR 0 362 -362
ISPARTA 5.367 7.091 -1.724
İSTANBUL 3.903.775 4.148.444 -244.669
İZMİR 99.351 135.137 -35.786
KAHRAMANMARAŞ 24.398 28.599 -4.201
KARABÜK 1.247 1.484 -237
KARAMAN 0 0 0
KARS 3.378 1.614 1.764
KASTAMONU 3.134 3.770 -636
KAYSERİ 57.779 54.593 3.186
KIRIKKALE 7.021 14.422 -7.401
KIRKLARELİ 910 4.179 -3.269
KIRŞEHİR 5.701 8.862 -3.161
KİLİS 2.928 2.254 674
KOCAELİ 28.895 27.042 1.853
KONYA 21.835 40.169 -18.334
KÜTAHYA 3.976 8.318 -4.342
MALATYA 12.416 9.276 3.140
MANİSA 16.496 28.507 -12.011
MARDİN 1.990 3.949 -1.959
MERSİN 35.487 51.868 -16.381
MUĞLA 35.135 35.092 43
MUŞ 6 749 -743
NEVŞEHİR 1.180 2.283 -1.103
NİĞDE 2.745 2.568 177
ORDU 17.968 18.166 -198
OSMANİYE 4.620 4.580 40
RİZE 13.510 20.572 -7.062
SAKARYA 23.235 35.016 -11.781
SAMSUN 36.585 32.921 3.664
SİİRT 0 225 -225
SİNOP 0 0 0
SİVAS 21.510 27.241 -5.731
ŞANLIURFA 23.055 36.177 -13.122
ŞIRNAK 770 1.833 -1.063
TEKİRDAĞ 39.544 38.585 959
TOKAT 14.190 14.458 -268
TRABZON 82.840 84.723 -1.883
TUNCELİ 0 7 -7
UŞAK 291 490 -199
VAN 7.907 13.361 -5.454
YALOVA 3.908 7.172 -3.264
YOZGAT 21.400 27.041 -5.641
ZONGULDAK 15.650 10.656 4.994
TOPLAM 5.190.624 5.745.297 -554.673
Anadolu Ajansı
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