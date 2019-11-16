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MSB: Türk ve Rus askerlerinin yedinci kara devriyesi tamamlandı

MSB: 'Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki yedinci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.'
 16 Kasım 2019 11:30
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MSB: Türk ve Rus askerlerinin yedinci kara devriyesi tamamlandı

Türk ve Rus askeri unsurları, İHA'ların iştirakiyle Fırat'ın doğusunda 7'nci ortak kara devriyesini gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk ve Rus askeri unsurlarının Kamışlı-Derik sektöründeki kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.

Kara devriyesine her iki taraftan 4'er araç olmak üzere toplam 8 kara aracı ve İHA'lar iştirak etti.

Havadan helikopterle de desteklenen devriye faaliyeti, 10 kilometre derinlikte ve 26 kilometre uzunluğundaki güzergahta yürütüldü.

Anadolu Ajansı
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