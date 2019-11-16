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Karaköy'de başörtülü kadına saldırının faili adliyeye sevk edildi
Karaköy'de başörtülü kadına saldırının faili adliyeye sevk edildi
|16 Kasım 2019 11:38
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Karaköy'de başörtülü kadına saldıran zanlı adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, kaldırımda yürürken karşı yönden gelen başörtülü kadına saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan S.Y'nin Taksim Polis Merkezindeki işlemleri tamamlandı.
Zanlı kadın S.Y, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Karaköy'de arkadaşıyla yürüyen 19 yaşındaki Gamze İnce, Selanik Pasajı önünde karşı yönden gelen S.Y'nin saldırısına uğramış, saldırının ardından polise başvurarak şikayetçi olmuştu.
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