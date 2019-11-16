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KYK Burs ve Kredi sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
 16 Kasım 2019 11:41
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KYK Burs ve Kredi sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

İşte Bakan Mehmet Kasapoglu'nun yaptığı açıklama:
Beklediğiniz an geldi! Kredi/burs başvuru sonuçları açıklandı.
Her zaman olduğu gibi binlerce gencimize geleceklerini inşa ettikleri bu süreçte destek vereceğiz ve onların yanında olmaya devam edeceğiz.
Hepinize başarılı bir eğitim dönemi dilerim.
https://sonuc.kyk.gov.tr
Anadolu Ajansı
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