'Akrobat' lakaplı dolandırıcı 'sirk' operasyonuyla yakalandı
|16 Kasım 2019 12:11
|Yazdır
Ankara'da telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla arayarak ulaştıkları mağdurlara kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan ve türlü bahanelerle paralarını alan dolandırıcılık çetesini fiziki takibe aldı.
Takip sonucu sahte kimlik kullanan şüphelilerden ikisinin Şanlıurfa'dan Ankara'ya farklı otobüslerle gelerek farklı otellerde kaldıkları, dolandırıcılıktan elde ettikleri para ve ziynet eşyalarını bir kargo firmasında çalışan adamları aracılığıyla da çete elebaşlarına gönderdikleri tespit edildi.
Şüphelilerin Ankara'da yaşayan 75 yaşındaki bir kişiyi aynı yöntemle dolandırmalarının ardından harekete geçen ekipler, "sirk" adını verdikleri operasyon düzenledi. Operasyonda, uzun süredir aranan "akrobat" lakaplı dolandırıcı Ö.E'nin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerilerinde yapılan aramalarda, 24 reşat altın, 4 bilezik, alyans ve 400 dolar ele geçirildi. Şüphelilerin dolandırdıkları altınları çoraplarının içerisine saklamaları da dikkati çekti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Siyanürle intihara neden olduğu iddiasıyla 3 bürokrata soruşturmam
16 Kasım 2019 13:37
|İzmir'de trafik polisini otomobilin üzerinde sürükleyen sürücü tutuklandı
16 Kasım 2019 13:11
|Diyarbakır merkezli suç örgütü operasyonunda 42 tutuklama
16 Kasım 2019 12:45
|Karaköy'de başörtülü kadına saldırının faili adliyeye sevk edildi
16 Kasım 2019 11:38
|'Siyanürle ölümler intihar değil cinayettir'
16 Kasım 2019 11:34
|İstanbul'da silahlı kavga: 3 ölü 1 yaralı
16 Kasım 2019 10:59
|'Bitcoin Kürşat', yemleme yöntemiyle dolandırmış
16 Kasım 2019 08:36
|Bülent Arınç'ın kızı ve damadı trafik kazası geçirdi
16 Kasım 2019 08:35
|Sıcaklık İç ve Güney kesimlerde 2 ila 4 derece artacak - Haritalı
16 Kasım 2019 08:16
|Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 20 yaralı
16 Kasım 2019 07:20