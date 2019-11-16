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Dijital oyun tutkunlarına 'ders sevgisi' kazandıran sistem

HİTÜ Öğretim Görevlisi Abdullah Bedir Kaya, eğitim hayatlarını olumsuz etkileyecek kadar dijital oyun bağımlısı çocukların ilgisini derslere çekebilmek amacıyla, derslerde bilgisayar oyunundaki gibi kazanımlar sağlayan bir sistem geliştirdi- Çorum'daki özel bir ortaokulda 5, 6 ve 7'nci sınıf öğrencilerinin "bilgisayar teknolojileri ve yazılım" dersinde uygulanan projede başarılı sonuçlar elde edildi
 16 Kasım 2019 12:13
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Dijital oyun tutkunlarına 'ders sevgisi' kazandıran sistem

- Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Sungurlu Meslek Yüksekokulu Bilişim Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Abdullah Bedir Kaya'nın yürüttüğü doktora tezi çalışması kapsamında, eğitim hayatlarını olumsuz etkileyecek kadar dijital oyunların bağımlısı çocukların ilgisini derslere çekecek sistem geliştirildi.

Dijital oyun bağımlılığı nedeniyle eğitim hayatlarında başarısız olan çocukların derslere ilgisini artırmanın yollarını arayan Kaya, oyunda puan, seviye, rozet, klan liderliği, lider yardımcılığı gibi kazanımların çocuklarda aynı zamanda bağımlılık etkisi oluşturduğunu belirledi.

"Oyunlaştırılmış çevrimiçi kodlama robotik ve üç boyutlu tasarım eğitimi üzerine bir eylem araştırması" konulu doktora çalışmaları kapsamında çocuklara bilgisayar oyunlarında keyif veren özellikler, ortaokul öğrencilerinin "bilgisayar teknolojileri ve yazılım" dersinde kullanılabilecek çevrim içi bir otomasyon sistemine uyarlandı.

Öğrenciler, sistemde bir klan (sınıf) içinde yer alıyor. En başarılı öğrenci klan liderliği, ikinci ve üçüncüler de lider yardımcısı pozisyonunu ile rozet, altın gibi bilgisayar oyunlarındakine benzer kazanımlar elde edebiliyor.

Klanın başarısı için de başarılı öğrencilerin geride kalanlara destek vermesi gerekiyor.

- "Sistemin benzerine Türkiye'de ve dünyada rastlamadık"

Kaya, AA muhabirine, sistemi Çorum'da özel bir ortaokulda 5, 6 ve 7'nci sınıf öğrencilerinin dersinde uyguladıklarını söyledi.

Kaya, okulda sisteme kaydettikleri 178 öğrenciye robotik kodlama ve üç boyutlu tasarım projeleri yaptırdıklarını anlattı.

Öğrencilerin sistemde keyif alarak çalıştığını vurgulayan Kaya, "Öğrenciler projelerini hazırlarken dijital oyun deneyimi yaşadı. Derse ilgileri ve motivasyonun üst düzeyde olduğunu gözlemledik." ifadelerini kullandı.

Sistemin oyun tutkunu çocukların derslere ilgisini artırabildiği gibi sosyal gelişimlerini de sağlayabildiğine işaret eden Kaya, "Geliştirdiğimiz sistemin benzerine Türkiye'de ve dünyada rastlamadık. Çocuklarımızı yaşayacakları dijital dünyaya hazırlamak için onların dilinden keyif alacakları bir eğitim modeli ortaya koyduk." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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