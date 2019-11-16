Karadeniz'de avlanabilir kalkan balığı kotasından en büyük pay Türkiye'ye
|16 Kasım 2019 12:26
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Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Türkiye ve dünyada denizlere olan ilginin her geçen gün arttığını ve değerli bir hayvansal protein kaynağı olan balık stoklarından daha fazla pay elde etmek için ülkelerin birbiriyle yarıştığını ifade etti.
Türkiye'nin de üye olduğu Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonunun (GFCM) geçen hafta Atina'da toplandığını hatırlatan Pakdemirli, burada Karadeniz'de kalkan balığı kota paylaşımı konusunda mücadele yaşandığını vurguladı.
Pakdemirli, toplantıda, Karadeniz'deki kalkan balığı stoklarının aşırı avcılığa maruz kalması nedeniyle türün korunması ve stoklarının iyileştirilmesi amacıyla birtakım düzenlemeler getirildiği bilgisini vererek, şunları kaydetti:
"Karadeniz'deki toplam avlanabilir kalkan balığı miktarı 857 ton olarak hesaplandı ve avcılığın kotayla yönetilmesine karar verildi. Belirlenen bu miktar da Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere bölüştürüldü. Ülkemizin yoğun müzakereleri sonucunda en büyük pay 497 ton ile (yüzde 58) Türkiye'nin oldu. Bu kota, 2020 yılından itibaren 3 yıl boyunca uygulanacak. Alınan bu kotanın, ülkemiz ve Karadeniz'de avcılık yapan balıkçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum."
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