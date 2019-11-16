1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karadeniz'de avlanabilir kalkan balığı kotasından en büyük pay Türkiye'ye

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz'deki toplam avlanabilir kalkan balığı kotasından en büyük payı 497 tonla Türkiye'nin aldığını bildirdi
 16 Kasım 2019 12:26
Yazdır
Karadeniz'de avlanabilir kalkan balığı kotasından en büyük pay Türkiye'ye

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Türkiye ve dünyada denizlere olan ilginin her geçen gün arttığını ve değerli bir hayvansal protein kaynağı olan balık stoklarından daha fazla pay elde etmek için ülkelerin birbiriyle yarıştığını ifade etti.

Türkiye'nin de üye olduğu Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonunun (GFCM) geçen hafta Atina'da toplandığını hatırlatan Pakdemirli, burada Karadeniz'de kalkan balığı kota paylaşımı konusunda mücadele yaşandığını vurguladı.

Pakdemirli, toplantıda, Karadeniz'deki kalkan balığı stoklarının aşırı avcılığa maruz kalması nedeniyle türün korunması ve stoklarının iyileştirilmesi amacıyla birtakım düzenlemeler getirildiği bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Karadeniz'deki toplam avlanabilir kalkan balığı miktarı 857 ton olarak hesaplandı ve avcılığın kotayla yönetilmesine karar verildi. Belirlenen bu miktar da Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere bölüştürüldü. Ülkemizin yoğun müzakereleri sonucunda en büyük pay 497 ton ile (yüzde 58) Türkiye'nin oldu. Bu kota, 2020 yılından itibaren 3 yıl boyunca uygulanacak. Alınan bu kotanın, ülkemiz ve Karadeniz'de avcılık yapan balıkçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MSB: Türk ve Rus askerlerinin yedinci kara devriyesi tamamlandı
16 Kasım 2019 11:30		 Ajan başını karşı duvara çarpmış
16 Kasım 2019 08:31
İstanbul'daki arazi İzmir Belediye Meclisi'nde tartışma çıkardı
16 Kasım 2019 08:00		 Yeniden Refah'ta ilk büyük kongre
16 Kasım 2019 07:35
İnfaz indirimini de içeren yargı paketi bütçe sonrasına kaldı
16 Kasım 2019 07:31		 Ara tatil için her ilde etkinlik
16 Kasım 2019 07:06
7 mesaj kazanım
16 Kasım 2019 06:41		 AK Parti'de yenilenme ve gençleşme atağı
16 Kasım 2019 06:10
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
16 Kasım 2019 00:40		 YÖK Başkanı: O akademisyenleri biz ihraç etmedik
16 Kasım 2019 00:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:37 - Siyanürle intihara neden olduğu iddiasıyla 3 bürokrata soruşturmam13:11 - İzmir'de trafik polisini otomobilin üzerinde sürükleyen sürücü tutuklandı12:45 - Diyarbakır merkezli suç örgütü operasyonunda 42 tutuklama12:29 - Aranan FETÖ şüphelisi 3 eski astsubay Eskişehir'de yakalandı12:27 - Dünya genelinde elektrikli taşıt sayısı 5 milyonu aştı12:26 - Karadeniz'de avlanabilir kalkan balığı kotasından en büyük pay Türkiye'ye12:13 - Dijital oyun tutkunlarına 'ders sevgisi' kazandıran sistem12:11 - 'Akrobat' lakaplı dolandırıcı 'sirk' operasyonuyla yakalandı12:08 - Yenidoğan ölümlerinin üçte birinden preterm doğumlar sorumlu12:08 - 'Dipsiz Göl' suyunun tahliyesine izin verenler açığa alındı
11:41 - KYK Burs ve Kredi sonuçları açıklandı11:38 - Karaköy'de başörtülü kadına saldırının faili adliyeye sevk edildi11:34 - 'Siyanürle ölümler intihar değil cinayettir'11:30 - MSB: Türk ve Rus askerlerinin yedinci kara devriyesi tamamlandı11:28 - Fiyatındaki dalgalanma, altın kredisine talebi azalttı11:21 - 'Emekli ambulans' sağlık için yeniden yollarda11:14 - FETÖ'nün 'finans yapılanması' soruşturmasında tutuklu sayısı 12'e çıktı11:06 - MEB'den BİLSEM öğretmenlerine özel mesleki gelişim programı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
'Bu Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz' anketi
KYK Burs ve Kredi sonuçları açıklandı
Bülent Arınç'ın kızı ve damadı trafik kazası geçirdi
YÖK Başkanı: O akademisyenleri biz ihraç etmedik
İstanbul'da silahlı kavga: 3 ölü 1 yaralı
İnfaz indirimini de içeren yargı paketi bütçe sonrasına kaldı
Ara tatil için her ilde etkinlik
Enkazdan kurtarılan mühendis hayatını kaybetti
Özel bankalar da faiz indirim kervanına katıldı
Yeniden Refah'ta ilk büyük kongre
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dindar bir gençlik istiyorum 1
izlanda milli takımını havaalanında karşılama sorunsalı 1
15.11.2019 cska moskova vs fenerbahçe maçı 1
sorunsal sorunsalı 2
dipsiz göl'ün yok edilmesi 1
aya 1
asvel lyon-villeurbanne 1
14.11.2019 türkiye vs izlanda maçı 1
n11.com'un boykot edilmesi 1
Stockholm sendromu 1
SON İLANLAR
Trabzon Yorma Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Erenler SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Dalaman SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
İstanbul Beşiktaş Belediyesi Engelli 5 İşçi Alacak
Antalya Büyüksehir Belediyesi 6 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 4 İşçi Alacak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendii
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam